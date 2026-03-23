綠島自由潛水抓魚未上岸 21歲男獨潛溺水亡

搜救人員多方尋找，最後靠著友船在海面發現死者。（第一三岸巡隊提供）

海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所今下午4時53分接獲民眾報案，表示家人21歲鄭男10時於溫泉港一帶海域下水捕魚，卻遲遲未上岸，遂請求協尋；岸巡獲報後，立即派遣綠島安檢所人員趕赴現場展開協尋。

綠島安檢所於現場會同第十五海巡隊、空勤總隊、綠島消防分隊、警方綠島分駐所、綠島當地潛水人員及綠島籍漁船實施現場陸、海、空協尋，後於19時35分接獲友船通報，於火雞岩岸際外、也是下水處溫泉港外約400公尺尋獲失蹤人員，惜已明顯無生命跡象。

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經與家屬確認其照片為失蹤人員，後續由家屬搭乘漁船載運溺者前往富岡漁港，並依規定辦理相驗作業。鄭男被發現時，身上僅有蛙鏡、呼吸管與蛙鞋，未發現任何浮具；岸巡調查，鄭男獨自浮潛抓魚。就當地潛水玩家表示，當地人獨潛抓魚已有長久歷史，死者屬自由潛水，但潛水最怕就是獨潛，海中情況多變，有同伴互相照應才最保險。

東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全；另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於東部地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

友船在海面發現死者並送回岸上，經與家屬確認其照片為失蹤人員，後續由家屬搭乘漁船載運溺者前往富岡漁港，並依規定辦理相驗作業。（第一三岸巡隊提供）

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