輕型飛機低空飛過台東伯朗大道「金城武樹」上方 遊客安全引關注

人、機同框可以看出大概相對高度與位置。（民眾提供）

台東池上伯朗大道有著著名的「金城武樹」是台東著名觀光景點，每年吸引超過50萬名遊客前往，最近有民眾目擊，去年起有一架超輕型飛機多次在假日、遊客正多時低空飛越，甚至做出類似俯衝動作，周邊自行車業者擔心一再如此不只會嚇到遊客，萬一騎乘電輔車摔到田裡，責任該由誰負擔。據了解，民航局也準備著手進行調查。

民眾拍下的畫面可以看到稻田上空，一架輕航機突然出現在高度不到30公尺的地方，發現時已繞至並穿過「金城武樹」上方、由西往東飛行，隨後加足馬力，螺旋漿發出轟鳴聲，拉升高度呼嘯而過，目擊民眾說，真的被嚇了一大跳，這種動作實在很危險。

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自行車業者說，這架輕航機己經不是第一次出現在伯朗大道上空，去年底就曾飛過，這陣子出現頻率變多，甚至做出低空飛行和拉升的動作，實在不太妥當，特別是遊客悠閒的騎著電輔車，萬一視線移開或是被驚嚇，進而摔進田裡，責任該由誰負責。

據了解，這架飛機並非台東境內即有的飛機，相關業者、機關研判應是「超輕型飛機」，而非馬力更大的單引擎飛機，這架飛機應是從花蓮往南飛，且花東縱谷空域目前並沒有禁航，輕航機飛行應該是合法，亦未有限高或時段規定，只是做出這種低空急速拉昇的動作仍需判斷是否違規。

民眾以手機拍下超輕型飛機掠過頭上模樣。（民眾提供）

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