台東79歲翁駕車自撞民宅圍牆 搶救無效死亡

消防人員搶救受困老翁。（記者黃明堂翻攝）

台東縣成功鎮台11線今日上午發生一起嚴重交通事故。一名79歲王姓老翁駕駛轎車由南往北行駛，欲從成功開往長濱方向。車輛行經該路段時，因不明原因突然向右偏移，隨後猛烈撞擊路旁的民宅圍牆，導致車體嚴重變形，王姓駕駛受困於駕駛座上，當場失去意識與呼吸心跳，搶救無效死亡。

成功分局表示，今日9時17分許接獲報案，指稱在台11線104.5公里處（成功鎮石傘路57號附近）發生自小客車撞擊民宅意外，現場有一名駕駛受困車內，情況危急。台東縣消防局獲報後立即派遣成功分隊，出動1輛救護車、2輛消防車及1輛指揮車，共8名人員趕往救援。救援人員抵達現場後，迅速使用破壞器材撐開變形的車體，將受困的王男救出。救護人員隨即在現場進行急救處置，並由成功91救護車緊急送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救，遺憾的是，王男最終仍因傷勢過重宣告不治。

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目前詳細的肇事原因及是否有其他影響因素，正由成功分局交通小隊進一步調查釐清中。成功分局藉此呼籲駕駛人，開車前應確實留意自身的身體狀況，若感到身體不適或精神不濟，切勿勉強上路。行車過程中必須保持高度專注，嚴防疲勞駕駛或因分心導致意外發生，以保障自身及他人的行車安全。

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