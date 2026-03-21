台東東河晚崙西亞東河馬拉松開跑 近千跑者人數創新高

東河鄉晚崙西亞馬拉松今晨開跑。（記者黃明堂攝）

台東縣東河鄉於今天舉辦「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」。天色微亮，近千名跑者已齊聚在東河國小校門前，在清爽的微風中等待出發。這項賽事今年邁入第五屆，主辦單位表示，報名人數創下歷史新高，吸引了來自全國各地的運動好手共襄盛舉。

清晨6點，隨著鳴槍聲響，42K全馬組與21K半馬組的選手率先衝出起點，隨後5K健康跑組也於6點10分開跑。選手們沿著精心設計的賽道，穿梭於舊東河橋、泰源幽谷及小馬隧道等台東知名秘境，沿途可飽覽壯麗的山海景色。賽道旁更有熱情的「猴子啦啦隊」為選手加油打氣，讓整場賽事充滿活力與趣味。

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除了專業的競技，賽事的一大亮點便是充滿在地特色的補給站。主辦單位特別準備了台東名產「晚崙西亞橙」（俗稱香丁）作為補給品與完賽禮，讓跑者在補充體力的同時也能品嚐在地美味。東河鄉公所表示，晚崙西亞橙近期因風災與雨勢導致產量減少至往年的1/3，但品質依然優良，目前收購價格來到歷史新高，每斤可達60元。

現場參與者中，不少學生組團參加5K項目，表示希望能透過馬拉松鍛鍊體力與耐力。為了慰勞長期支持賽事的忠實跑者，主辦單位今年更為連續五屆參賽的選手準備了精美的特別紀念禮。賽事期間，相關路段如小馬隧道等實施交通管制，確保跑者安全，讓活動在熱鬧、溫馨且有序的氛圍中圓滿進行。

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