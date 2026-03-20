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    首頁 > 臺東縣

    劉櫂豪指台東縣長選戰陷家族政治 陳瑩：無法選擇出身

    2026/03/20 15:01 記者劉人瑋／台東報導
    陳瑩表示，自己若當選，父親絕不干涉自己任何決定。（記者劉人瑋攝）

    陳瑩表示，自己若當選，父親絕不干涉自己任何決定。（記者劉人瑋攝）

    系出綠營的前立委劉櫂豪昨日在臉書發文稱，目前藍綠二黨推出參選台東縣長人選為「前縣長的妹妹」或「前縣長的女兒」，選民只有2個家族政治接班人間可以選擇。遭影射的「前縣長的女兒」綠營台東縣長參選人、立委陳瑩今日表示，自己無法選擇出身，但很確定當選後，父親不會干涉自己施政。

    劉櫂豪昨在臉書稱，這場縣長選舉，如果只是兩大政治家族的競爭，「選民只能在『前縣長的妹妹』或『前縣長的女兒』之間作選擇，那形同是家族政治接班人的同額競選。」

    陳瑩對於劉的說法予以反駁，並稱期待雙方仍會在綠營同一陣線。陳瑩表示，我們無法選擇出身，但她很確定當選以後，其父陳建年一定不會干涉自己決定任何時，而她在很早之前，自己就靠著努力、為地方服務並爭取支持，對於劉的發言會「很自然的繼續努力」，「謝謝關心、不用太擔心」。

    至於劉櫂豪的定位與未來是否互動，陳瑩表示，劉還是很重要的選舉夥伴，希望有機會回到團隊在同一陣線打仗，但應該要有更大咖的人選出面解決。至於由誰出面斡旋，是由前總統蔡英文或賴清德總統，陳瑩表示「二位都一樣很重要」。

    從政治背景來看，陳瑩是「前縣長女兒」，藍營參選人、議長吳秀華是「前縣長（吳俊立）妹妹」，劉櫂豪自己也曾任副縣長，其兄長劉櫂漳曾任縣議員、國大代表；目前傳出有意競選縣長的素人僅有李吳穎智，他過去曾表態參選縣議員、縣長及立委，但每次都因繳不出保證金而止步。

    事實上，新年剛好與不少卑南族部落祭儀重疊，不少族人也傳出「親眼見到、親耳聽到劉櫂豪放話競選縣長」。劉櫂豪在上次大選時，無政黨加持下獲得1萬8千多票。

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