台東富岡港客運中心興建進度近8成 預計暑假前營運

台東「富岡港客運中心興建工程」，目前整體工程進度達78%。（記者黃明堂攝）

台東縣政府推動興建「富岡港客運中心興建工程」，目前整體工程進度達78%，可望於今年暑假前正式營運，未來遊客將能享有更便捷的登船動線與舒適候船環境，大幅提升往返綠島、蘭嶼旅客的候船品質與港區服務機能。

縣長饒慶鈴今天到港視察表示，為改善過去旅客候船空間狹小、碼頭動線紊亂、登船動線與漁船作業交錯等問題，「富岡港交通船客運服務中心」是縣府自民國105年起推動的整體港區改善工程之一，整體建設由交通部及縣府共同出資，總經費2.91億元，未來客運中心啟用後，除提供寬敞舒適的候船室外，也將設置商店區、哺乳室、自動售票機及中、英、日、韓四種語言指標系統，符合智慧建築各項指標規範，改善過去候船空間不足與動線混亂的問題，提升國內外旅客使用便利性及整體候船服務品質。

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饒慶鈴說明，縣府同樣重視港區整體防颱安全，包括民眾非常關心的「富岡堤頭災害復建工程」已重啟標案並決標，新廠商近期將進場施工，進一步強化港區碼頭結構與防災能力；綠島南寮港相關災害復建工程則接近完工，將助於提升離島港區設施安全與整體服務品質。

縣府農業處說明，新建中的客運服務中心設計融入人本與美學考量，一樓配置候船大廳、售票與旅客服務空間，採挑空設計搭配戶外風雨走廊，能於旅遊旺季尖峰時段提供超過900人次疏運量；二樓為機電與空調設備空間。建築外觀融入海洋意象，設計語彙包含波浪弧線的迎賓拱廊、白色曲線構築的遮陽廊道，整體量體以灰白雙色呈現，象徵山海交會，呼應台東自然景觀的獨特美感。

此外，為配合客運中心未來營運需求，同步檢討周邊停車空間，整合旅客、接送車輛及觀光巴士等交通需求，重新規劃車輛動線與配置，打造更順暢的港區交通環境，讓旅客抵達富岡港後能有更便利的接駁與停車空間。

台東縣長饒慶鈴今天視察「富岡港客運中心興建工程」。（記者黃明堂攝）

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