誰拿走了救生圈？ 台東水域遊憩熱點少一圈恐影響黃金救援

台東縣水域救生圈在危急時刻可第一時間救援。（記者黃明堂攝）

台東縣政府為強化水域遊憩安全，除了每年4月至9月於杉原灣派駐救生員駐點巡守外，也委託專業團隊定期巡視全縣各水域遊憩熱點，進行水域安全宣導並檢視現場救生設備。近期巡查發現部分地點救生圈遺失，除已立即補設救生圈，確保緊急救援設備完善，也呼籲遊客使用救生圈仍應歸位，以維護民眾戲水安全。

台東縣政府觀光發展處表示，縣內各水域遊憩熱點均建立定期巡查機制，掌握各據點安全設施狀況。巡查過程中除加強水域安全宣導，也同步檢視救生圈、警示設施及告示牌是否完整，若發現設施缺失或損壞，將即時通報並補充或修復，以維持各遊憩地點基本安全設施功能。

請繼續往下閱讀...

觀光發展處指出，巡檢單位近期發現多處水域遊憩據點，包括烏石鼻沙灘、馬武窟溪及金樽漁港等5處位置，原懸掛的救生圈因不明原因遺失，巡視周邊水域亦未發現，研判可能使用者用後未歸定位，致使該水域無緊急救生圈，可能造成水域急救過程錯失黃金救援機會。

另外，為改善過去各單位設置告示牌樣式不一，縣政府自113年起推動遊憩熱點告示牌整合計畫，盤點全縣70處水域遊憩熱點，逐年整合老舊與混雜的告示牌盤面，統一版面設計並更新安全資訊內容。縣府表示，未來也將持續透過巡查管理、設施整備及安全宣導等多項措施，強化水域遊憩安全環境，讓民眾能安心親近臺東豐富的海洋與水域資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法