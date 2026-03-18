又是他！台東男酒醉路倒 警消估每月救護逾20次

酒醉路倒的陳男堅持「醒來自己回家」，一旁酒友阿嬤則是從醫院偷溜出來被發現。（民眾提供）

台東鬧區今早發生一起路倒救護案件，50多歲陳男因實在太醉，被路人報警描述成生死未卜，警消到場後才發現「又是他」，救護隊員更老實說，「他算是酒醉路倒者中很不錯的那種」。儘管救護隊員鼓勵他就醫，但陳男最後仍堅持酒醒後自己回家。

就警消粗估，陳男每月至少有20多起路倒救護，原來是自身有案底無法找到固定工作，人生只能得過且過就選擇到處躺平，打完零工就買米酒喝到爛醉。

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救護隊員與警方到場後，陳男還能勉強說話，但今天他還有一位阿嬤級酒友，一群人都在忙著看陳男狀況，阿嬤卻在現場就不斷胡言亂語，「送他（陳男）到醫院，算我的啦！」最後發現地上有拔出的針頭，手上有醫院掛環，懷疑這位酒友阿嬤是從醫院跑出來，阿嬤還大方承認，員警和消防隊員說破嘴一勸再勸，才趕緊離開現場返回醫院。

雖然陳男的確是浪費社會資源，警消也幾乎天天看他在不同處躺平，但見到「老朋友」，救護隊員表示，其實陳男「算不錯的人，都會固定睡覺（不起身鬧事）」。救護隊員也詢問「要不要去醫院？哪裡不舒服？」陳男最後堅持不上救護車，待酒醒再自行離去。

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