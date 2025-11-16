為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺東縣

    台東媽祖熱氣球墨西哥升空！驚豔萊昂國際熱氣球節

    2025/11/16 12:36 記者黃明堂／台東報導
    台東媽祖熱氣球墨西哥升空。（台東縣府提供）

    台東媽祖熱氣球墨西哥升空。（台東縣府提供）

    全球熱氣球界年度盛事「墨西哥萊昂國際熱氣球節（Festival Internacional del Globo, León Mx, FIG）」，於墨西哥當地時間11月14日清晨在萊昂都會公園開幕。台東縣政府與台東天后宮共同打造的全球唯一Q版媽祖熱氣球，首度亮相拉丁美洲，與全球25個國家頂尖飛行團隊一同升空，成為200多顆熱氣球中最受矚目的亮點。

    台東縣府交通及觀光發展處副處長洪國欽指出，此次參與拉丁美洲最大規模的熱氣球盛會，展現台東熱氣球活動在地觀光品牌走向國際的成果，現場與民眾熱烈拍照，更感受拉丁美洲活力。現場也推出限量版Q版媽祖造型熱氣球徽章，引發民眾熱烈收藏，詢問熱度持續攀升。

    交觀處指出，創立2002年的墨西哥萊昂國際熱氣球節，今年邁入第23屆，是拉丁美洲規模最大、最具指標性的熱氣球嘉年華。活動自開辦以來累計吸引逾600萬人次造訪，今年超過200顆熱氣球、來自25國的飛行團隊齊聚一堂。媽祖造型熱氣球，以可愛生動形象、細膩造型比例與亮眼色彩設計，成爲造型熱氣球之最，繼去年參加美國阿布奎基國際熱氣球嘉年華後，再度登上國際舞台。

    台東媽祖熱氣球墨西哥升空。（台東縣府提供）

    台東媽祖熱氣球墨西哥升空。（台東縣府提供）

