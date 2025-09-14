為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺東縣

    「嗨！出發吧來台東」演唱會昨「光橋煙火」震撼全場 今晚卡司接力

    「2025嗨！出發吧來台東」演唱會昨晚亮點之一「光橋煙火」震撼全場。（台東縣府提供）

    「2025嗨！出發吧來台東」演唱會昨晚亮點之一「光橋煙火」震撼全場。（台東縣府提供）

    2025/09/14 10:55

    〔記者黃明堂／台東報導〕「2025嗨！出發吧來台東」演唱會昨晚在台東海濱公園登場，首日包括金曲樂團宇宙人、金馬影后李心潔、金曲搖滾天后楊乃文、金曲歌后戴佩妮、搖滾天團八三夭超強卡司輪番上陣。最大亮點之一「光橋煙火」震撼全場。今晚是最終場，卡司包括玖壹壹、Ozone、徐佳瑩、蕭煌奇、Marz23、周湯豪接力嗨唱。

    昨晚首先登場「宇宙人」以輕快「陪我玩」開場，迅速炒熱現場氣氛。金馬影后李心潔以黑色西裝外套內搭紅色連身短裙，帶給大家最熟悉的「自由」，最後帶領全場大合唱「裙擺搖搖」，嗨到高點。金曲歌后楊乃文以「思緒的盡頭」登場，「Monster」迅速帶全場進入KTV包廂，從「證據」、「我給的愛」到「星星堆滿天」、「靜止」，都是大家最愛的歌。

    戴佩妮以「一個人的行李」開唱後，帶來多首歷年金曲「怎樣」、「野薔薇」等。壓軸登場八三夭，「東區東區」、「愛了愛了」將晚會推向最高潮。最後由璀璨煙火秀點亮夜空，「光橋煙火」呈現前所未有的火光奇景饗宴。煙火秀結束後，加碼after party，由「國語作業簿 DJ YU」帶來一小時華語金曲DJ秀，讓粉絲盡情狂歡到深夜。

