前IDF戰鬥機設計團隊成員拋家棄女 女兒提告判准免扶養義務

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/09/14 10:30

〔記者黃明堂／台東報導〕1位70歲老翁年輕時曾參與IDF經國號戰鬥機設計團隊且收入穩定，卻長期對家庭冷漠，僅偶爾給付家用，更在IDF問世後離開團隊，拋家棄女逾30年，老來每月除領取國民保險年金5446元外，並無其他收入，有受扶養之必要，但女兒不想養無情無義的父親，提告免除扶養義務，台東地方法院認為他未盡父親扶養子女義務，情節重大，判准其女免除對他的扶養義務。

1980年代在時任總統蔣經國指示下，空軍展開「鷹揚計劃」，1988年第一架「IDF」原型機出廠，這位老翁原任職IDF經國號戰鬥機設計團隊，1989年自請離職。他的女兒向台東地院提告指稱，父親任職IDF設計團隊時，收入穩定，卻長期對家庭冷漠，僅偶爾給付家用，每次最多只交付100元給母親，離職後更未再給付任何家用，又於1990年離家出走，迫使母親獨自扛起家計，從事保險及賣車業務員之收入微薄，經常無法如期繳交房租，寒冬僅能前往房東家借熱水洗澡，夏天則需睡在地板上。父母後來離婚，父從未探視她也未給付生活費。

前妻出庭作證，指以前每天伸手向他要錢，他都給100元，最多300元，這樣她怎麼養小孩？也因為這樣，兩個女兒從小知道家裡很貧窮，根本不敢說要買東西，大女兒很年輕就去世。

老翁拋家棄女，現年70歲，每月靠國年金過活，名下除老汽車1輛，並無其他財產，台東地院認為他難以維持生活，有受扶養之必要，但無正當理由未盡父親扶養義務，且期間長達近20年，情節實屬重大，判准免除女兒對他的扶養義務。

