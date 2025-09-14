為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    前IDF戰鬥機設計團隊成員拋家棄女 女兒提告判准免扶養義務

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2025/09/14 10:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕1位70歲老翁年輕時曾參與IDF經國號戰鬥機設計團隊且收入穩定，卻長期對家庭冷漠，僅偶爾給付家用，更在IDF問世後離開團隊，拋家棄女逾30年，老來每月除領取國民保險年金5446元外，並無其他收入，有受扶養之必要，但女兒不想養無情無義的父親，提告免除扶養義務，台東地方法院認為他未盡父親扶養子女義務，情節重大，判准其女免除對他的扶養義務。

    1980年代在時任總統蔣經國指示下，空軍展開「鷹揚計劃」，1988年第一架「IDF」原型機出廠，這位老翁原任職IDF經國號戰鬥機設計團隊，1989年自請離職。他的女兒向台東地院提告指稱，父親任職IDF設計團隊時，收入穩定，卻長期對家庭冷漠，僅偶爾給付家用，每次最多只交付100元給母親，離職後更未再給付任何家用，又於1990年離家出走，迫使母親獨自扛起家計，從事保險及賣車業務員之收入微薄，經常無法如期繳交房租，寒冬僅能前往房東家借熱水洗澡，夏天則需睡在地板上。父母後來離婚，父從未探視她也未給付生活費。

    前妻出庭作證，指以前每天伸手向他要錢，他都給100元，最多300元，這樣她怎麼養小孩？也因為這樣，兩個女兒從小知道家裡很貧窮，根本不敢說要買東西，大女兒很年輕就去世。

    老翁拋家棄女，現年70歲，每月靠國年金過活，名下除老汽車1輛，並無其他財產，台東地院認為他難以維持生活，有受扶養之必要，但無正當理由未盡父親扶養義務，且期間長達近20年，情節實屬重大，判准免除女兒對他的扶養義務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播