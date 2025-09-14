為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺東縣

    綠島9/26迎媽祖跨海遶境 千里眼、順風耳「潛水裝」先亮相

    綠島將辦海祭，潛水裝的千里眼與順風耳昨晚亮相。（記者黃明堂攝）

    綠島將辦海祭，潛水裝的千里眼與順風耳昨晚亮相。（記者黃明堂攝）

    2025/09/14 09:25

    〔記者黃明堂／台東報導〕綠島年度最盛大的海祭祈福信仰活動，今年以「嶼海之祭．綠島相繫」為主題，訂於9月26日至28日3天一連串舉辦海陸巡遶境祈福、平安宴晚會、國際龍獅競賽暨文化交流展演，另持續舉辦集章換好禮。昨晚在台東天后宮辦祈福，特製的「千里眼、順風耳」造型潛水裝首次亮相。

    綠島鄉長謝賢裕、台東縣長饒慶鈴、新港奉天宮董事長何達煌及台東天后宮董事長林有德昨晚在台東天后宮共同宣示舉辦海祭活動。謝賢裕表示，透過這次活動，希望讓更多人看到綠島的美、闡述綠島的故事，也邀請國內外的朋友共同為海洋祈福，讓文化力量跨越海域。

    綠島鄉公所指出，9月26日至28日，綠島將有各縣市宮廟共襄盛舉，包括新港奉天宮、台東天后宮、台南六甲恒安宮、西螺社口福天宮、西螺埔心福心宮、斗六石榴班長和宮，展現跨地域的信仰力量。

    首日9月26日在綠島南寮漁港，將迎來百艘船隊，繞行綠島一圈進行媽祖祈福儀式。今年最大亮點之一，是特製的「千里眼、順風耳」造型潛水裝首次亮相，並下潛執行象徵性的海底祈福任務，守望四海、傾聽八方心願。晚間「光映海夜‧綠島之約」平安宴晚會，在免稅店前廣場登場，以民俗表演、知名歌手演唱與祝福儀式，串起跨世代的交流時光，並以現場綠島當地特色美食攤位，讓參與者在鼓聲與歌聲中品味綠島的熱情與風味。

    9月27日清晨，遶境隊伍將自綠島天后宮起駕，沿著環島路線走訪土地公廟、慈航宮、觀音洞、東合宮等信仰據點，沿途祈福、安境與祝禱，讓遊客與居民一同走讀綠島的文化地景。當晚，「獅鼓騰光．競映綠島」國際龍獅競賽將匯聚來自馬來西亞與台灣各地的頂尖隊伍，以南獅高樁技巧、戰鼓節奏與創意編排爭奪現場觀眾票選的榮耀，帶來震撼的跨文化動態藝術饗宴。

    綠島將辦海祭，昨晚在台東天后宮辦行前祈福儀式。（記者黃明堂攝）

    綠島將辦海祭，昨晚在台東天后宮辦行前祈福儀式。（記者黃明堂攝）

