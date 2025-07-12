為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    李明哲談大罷免：反共不該分顏色 就算藍營再選上也應再罷

    李明哲以中共與藍營作為分析他們手段，加上自身經驗，說明得條理清晰。（記者劉人瑋攝）

    李明哲以中共與藍營作為分析他們手段，加上自身經驗，說明得條理清晰。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/12 20:51

    〔記者劉人瑋／台東報導〕人權鬥士李明哲今天（12日）應台東罷團邀請，主講在中國遭關押5年經過，他說，國民黨威權統治留下「服從者」思想餘毒，受影響者不分藍綠，大罷免沒有黨派之分，是台灣人行使公民權，就算再選出藍營立委，至少接續者會深知「不該再通過親中法案，這不是政黨竟爭，是讓台灣政界更乾淨」。

    李明哲的演講對罷團來說，也為明天在南京路活動暖身。他分析歷來中共政權對異議份子打壓手段，國民黨對二二八的定調，以及以往如何迫害異議人士，「習近平與蔣介石的差別，只在於『一個做得到、一個做不到』」，都以「社會性死亡」破壞對方名聲再羅織罪名，例如鄒族民權鬥士高一生當年不以「政治犯」而冠以貪污後處決，在如今差點無法平復，自己在中國還被羅織眾多罪行，道理皆同，當所有人都認為此人犯下觸及道德和公眾利益之罪，即不再為其發聲。

    李明哲再講述近期大罷免，他說，藍委將兩岸關例條例弱化，從國防部改為海委會「這是承認兩岸關係為內政，國外無權干涉或協助」，離島建設條例改成為縣市主導，「那陳玉珍就能蓋起大橋直通廈門與金門」，中共就想讓金馬成「示範區」，藍營也不斷附合，這種主張是會被台灣人唾棄。

    就台東來說，李明哲分析，長期藍色板塊或許會再選出一位藍營立委，主要目的不在於「扳倒藍營」或黨爭，而是「不再親中」，罷免掉黃建賓就只是罷免掉不適任、親中立委，若再選出藍營立委至少會考量到不再親中、政黨政治會更健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播