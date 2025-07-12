李明哲談大罷免：反共不該分顏色 就算藍營再選上也應再罷

李明哲以中共與藍營作為分析他們手段，加上自身經驗，說明得條理清晰。（記者劉人瑋攝）

2025/07/12 20:51

〔記者劉人瑋／台東報導〕人權鬥士李明哲今天（12日）應台東罷團邀請，主講在中國遭關押5年經過，他說，國民黨威權統治留下「服從者」思想餘毒，受影響者不分藍綠，大罷免沒有黨派之分，是台灣人行使公民權，就算再選出藍營立委，至少接續者會深知「不該再通過親中法案，這不是政黨竟爭，是讓台灣政界更乾淨」。

李明哲的演講對罷團來說，也為明天在南京路活動暖身。他分析歷來中共政權對異議份子打壓手段，國民黨對二二八的定調，以及以往如何迫害異議人士，「習近平與蔣介石的差別，只在於『一個做得到、一個做不到』」，都以「社會性死亡」破壞對方名聲再羅織罪名，例如鄒族民權鬥士高一生當年不以「政治犯」而冠以貪污後處決，在如今差點無法平復，自己在中國還被羅織眾多罪行，道理皆同，當所有人都認為此人犯下觸及道德和公眾利益之罪，即不再為其發聲。

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李明哲再講述近期大罷免，他說，藍委將兩岸關例條例弱化，從國防部改為海委會「這是承認兩岸關係為內政，國外無權干涉或協助」，離島建設條例改成為縣市主導，「那陳玉珍就能蓋起大橋直通廈門與金門」，中共就想讓金馬成「示範區」，藍營也不斷附合，這種主張是會被台灣人唾棄。

就台東來說，李明哲分析，長期藍色板塊或許會再選出一位藍營立委，主要目的不在於「扳倒藍營」或黨爭，而是「不再親中」，罷免掉黃建賓就只是罷免掉不適任、親中立委，若再選出藍營立委至少會考量到不再親中、政黨政治會更健康。

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