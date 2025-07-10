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    首頁　>　臺東縣

    孕婦坐曳引車越過淹水 警備車衝泥流一度受困

    水深及腰，同學開曳引機救援。（王先生提供）

    水深及腰，同學開曳引機救援。（王先生提供）

    2025/07/10 13:23

    〔記者劉人瑋／台東報導〕南部、東部大雨成災，南二高屏東里港交流道一帶疑因施工造成排水不良、水深及腰，孕婦急著產檢，先生只好請同學開著「火犁仔」曳引車載妻子一程。

    里港鄉由於附近交流道施工，當地不少居民懷疑是因工地排水問題，導致中和村青龍寺前方道路大淹水且深及腰部。里港著名「養雞王子」王先生說，產檢時間將至，錯過十分麻煩，但自己遇到大水又要看守養雞場無法遠離，偏偏見到整路大淹水、車輛根本無法前進。

    正在思考到底要不要叫救護車幫忙時，王先生想起自己有位同學家裡務農，同學立刻開著近2樓高的曳引車前來救援，平穩的將孕婦送至淹水的另一邊，再換自小客前往他處由計程車接駁至高雄產檢。王先生說，有好同學從農民化身成為「擺渡人」真是種福氣。

    此外，台東縣大武鄉當地溪水暴漲卻是噴發泥流，雖然淤積高度不到小腿肚，但也是難以通行，有自行車騎士乾等了1個多小時受不了，只好扛車徒步渡過。

    而趕著將人犯送往高雄的台東地方法院警備車也想跟著衝過泥流，下場卻是落入泥沼動彈不得，最後還是靠堆土機協助脫困。

    警備車受困泥流。（民眾提供）

    警備車受困泥流。（民眾提供）

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