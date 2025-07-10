指縣政說明會為反罷免活動 「挫賓行動」批饒慶鈴黨政不分

左起縣長饒慶鈴、立委黃建賓、議長吳秀華、縣長秘書馬捷。（挫賓行動團隊提供）

2025/07/10 12:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣「縣政說明會」昨（9日）傍晚登場，出席來賓除了被罷免的立委黃建賓外，還有議長同時也是國民黨台東縣黨部主委吳秀華，推動罷免的台東「挫賓行動團隊」痛批，縣長饒慶鈴日前參加縣政說明會、實則反罷免，是「肖像遭到秘書擅用」，後稱「該場非縣政說明會」還進行切割，如今縣長「衝康」打臉縣政府、黨政不分。

「挫賓行動團隊」表示，9日的縣政說明會於南榮里文健站與卑南里活動中心登場，挫賓行動團隊再度接獲民眾通報，現場已不如先前充滿反罷免旗幟與不同意黃建賓立委的海報，前往的政治人物僅議長吳秀華穿著職稱背心，包含縣長饒慶鈴、立委黃健賓及擔任本場宣講主持人的縣長秘書馬捷皆無穿著背心，顯然針對前幾日遭受質疑有所影響，但不變的仍是整場縣政說明會與縣政無關，依舊是一場反罷免講座。

請繼續往下閱讀...

挫賓行動團隊表示，前日縣府澄清為縣長秘書洪威光個人籌辦反罷免宣講，是未經機關授權下自行籌辦，並使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，團隊認為這理由荒唐，挫賓團隊認為饒慶鈴縣長的高度，應該不至於會做出如此黨政不分、行政不中立之事，但挫賓團隊太過天真，選舉罷免法與公務人員行政中立法在台東就是一場笑話，台東選出來的「立法委員」黃建賓就是這樣知法玩法的民意代表，台灣有句諺語「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，台東人不需要這樣鑽漏洞、搞特權的立委，7月26日，請台東人一起出來同意罷免黃建賓。

縣府則表示，日前秘書誤植縣長行程為「縣政說明會」一事已做澄清，事實上，無論是該次事件或是昨天的說明會，全都是黃建賓立委服務處所籌畫，縣長饒慶鈴只是被動受邀，完全沒有「縣政說明會」一事。

活動現場也提供食物讓參與者飽腹。（挫賓行動團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法