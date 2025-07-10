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    超大豪雨南迴公路中斷 台東大武、達仁、蘭嶼等鄉停班課

    大武鄉溪水暴漲，交通受阻。（民眾提供）

    大武鄉溪水暴漲，交通受阻。（民眾提供）

    2025/07/10 10:36

    〔記者劉人瑋／台東報導〕受丹娜絲颱風帶來的低氣壓及西南風伴隨豪雨影響，台東縣大武鄉大鳥村、南興村野溪、山洪暴漲，台9線公路交通中斷，公路局暫時引導車流改走替代道路繞行，台東縣政府今早9時宣布大武鄉、達仁鄉停班停課，蘭嶼也受大雨影響同樣停止上班上課。

    公路局南區養護工程分局大武工務段表示，今（10）日6時台東縣大武鄉台9線420k+950 （尚武朝庸橋）發生溪水暴漲事件，泥水占用全線車道，目前無法通行，工務段採替代路線，由台9線420k+900-大埤池產業道路-金龍橋-政通五街-學府路-客庄路-台9線421k+500。 大武鄉公所搶災機具正在搶修中，警方已至現場交管。

    另，今日7時30分於台9戊線2.9k南下道路（森永山區）發生地基掏空，大武警分局立即派員到場封閉南下車道，進行交通管制。目前該路段因南下車道地基掏空，改調撥北上車道並開放路肩通行。

    而縣府人事處則在今早9時左右宣佈南迴的達仁、大武及離島的蘭嶼鄉停止上班課。

    人事處表示，根據中央氣象署資料，受低氣壓及西南風影響，南迴地區豪大雨持續，易有災情發生，為顧及安全考量，台東縣大武及達仁今（10）日停止上班上課，另蘭嶼鄉因環島公路積水嚴重影響交通，為顧及安全考量，該鄉也停班課，縣府並請民眾注意坍方等災情，低窪地區請慎防積淹水。

    大武地區溪水暴漲，道路、橋樑中斷，還有車輛因此拋錨。（民眾提供）

    大武地區溪水暴漲，道路、橋樑中斷，還有車輛因此拋錨。（民眾提供）

    蘭嶼機場旁道路。（民眾提供）

    蘭嶼機場旁道路。（民眾提供）

    台9戊路基掏空。（民眾提供）

    台9戊路基掏空。（民眾提供）

    大武地區溪水暴漲，道路、橋樑中斷，還有車輛因此拋錨。（民眾提供）

    大武地區溪水暴漲，道路、橋樑中斷，還有車輛因此拋錨。（民眾提供）

    大武地區溪水暴漲，道路、橋樑中斷，還有車輛因此拋錨。（民眾提供）

    大武地區溪水暴漲，道路、橋樑中斷，還有車輛因此拋錨。（民眾提供）

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