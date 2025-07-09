台東縣議員考查惡臭豆腐工廠發現乳白泡泡水 居民氣炸

水溝蓋一翻開，有議員說「真是氣衝腦門」。（民眾提供）

2025/07/09 16:47

〔記者劉人瑋／台東報導〕經歷數次縣府稽查和突襲，在台東市新園豆腐工廠因排出污水傳出惡臭，今早台東縣議會下鄉考察時，發酵還產氣泡的水溝水讓議員直呼:「縣府都說沒問題，我們用肉眼看就知道不對！到底怎麼辦事的？」。誇張的是，2018年迄今才罰過3萬元且還要分期繳，預計11日將在議會再次組織專案小組特別處理此事。

大批議員到場考察，上百位里民也持抗議標語到場陳情、抗議，翻開水溝蓋可明顯見到乳白臭水還發酵冒泡，臭得議員、議長受不了，縣議員王文怡說，就縣府調查，工廠從2018年未登記而營業，經一年才取得登記，內部設備「並沒有簡陋到違法，裝備極簡」，真的許多方面都大有問題。

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再者，雖「得連續罰」，但環保局表示，手中法規限制，連續罰是需在採檢、檢驗、確定違規後開罰，再經過廠商申訴後無疑意，才得以進行下一輪，來回耗時不少，「又不是能每天查、每天罰，公務人員也不是土匪」。

王文怡說，目前消息是環保局就其2018年營業迄今只罰出3萬多元，前陣子才再採水、又罰3萬，環保局表示且分期付款中，目前只付完2400元。而環保局調查廠方日產3噸豆腐，依台東市人口數，此數量實在驚人。王文怡說，罰個不痛不癢、採驗多數合格，「難怪里民會懷疑官商勾結」。

眾多縣議員前往工廠考察，大批抗議民眾也前往陳情。（民眾提供）

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