台東森林公園門票調漲 旅遊業者當著收費員面前教授免費入園法「沒禮貌」

其實公園收費亭有張貼「TT Push」標誌，但一般民眾並不清楚、乖乖繳費。（記者劉人瑋攝）

2025/07/09 11:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市卑南溪地一帶的森林公園是台東市區重點景點之一，日前縣府才宣佈調漲票價，但規定「持有縣府製智慧卡證者維持免費」，其中成為台東縣的數位縣民、使用「TT Push」app，即可免費入園。議員簡維國質詢其政策矛盾，而據公園員工收費經驗，近期使用app入園增加「還有旅行團在自己面前向數十團員教授方法，就不能離遠一點再教嗎？」

免費方式中，縣府製發的智慧卡證一項，簡維國在質詢時問道，又是漲價、又開放免費方式，是要增加台東縣府的「數位縣民」還是想要增加收費？入園前下載並開通TTPush就能入園，政策實在很矛盾。但縣府卻表示，「當時並非以增加數位縣民為目的」。

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森林公園佔地300公頃，多數區域又接壤卑南溪濕地，園內本就有豐富生態，亦為市民清早、下班後主要運動場域，2017年開始售票以來，今年首度調漲票價。去年買票入園者為15萬4024人，今年至今7萬2306人，就人數來說並無明顯落差，但「以TT Push」入園者，收費員感受「有！增加好多，狀況很誇張」。

就現場來看，其實熟悉縣府新政策者並不多，許多外來客仍乖乖買票，但園方員工則表示，特別是旅遊業者，規則改變就要比別人還清楚、更敏感，有自行車出租業者帶團「就在大門口、我們面前教30、40位團客當場下載app，是不能早點下載嗎？該不會玩完就卸載了？」

園區極大，需數十人維護，這筆門票收入支付園內員工薪水就已不足，收票員清點完人數，打算執行自己業務時卻見到業者正大光明教授「如何不用買票」，心中也不免難受。

其實公園收費亭有張貼「TT Push」標誌，但一般民眾並不清楚、乖乖繳費。（記者劉人瑋攝）

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