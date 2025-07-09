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    黃建賓發文關切農災 挫賓小組：濫刪農業部預算又要討補助？

    丹娜絲颱風幸未對台東造成重大農損。（記者黃明堂攝）

    丹娜絲颱風幸未對台東造成重大農損。（記者黃明堂攝）

    2025/07/09 09:23

    〔記者黃明堂／台東報導〕丹娜絲颱風重創台灣西部，台東也有部分農業災損，國民黨立委黃建賓臉書發文表示會持續關注各項農作受影響情形，爭取資源協助農友，務必減輕農友的損失；「挫賓總部」提出質問，黃建賓跟國民黨曾經把農業部預算刪到只剩1塊，刪除農業部預算的立委，說要幫忙討風災補助，這種話能信嗎？

    黃建賓發文指出，縱谷地區二期稻作目前正準備整地插秧，但由於颱風造成部分土堤沖散，恐影響灌溉，他已聯繫農水署台東管理處，在安全許可下會立刻進場清除水道土石，確保供水無虞，針對流失較嚴重的區域，也將安排會勘，盡速搶修。大目釋迦進入產季，颱風帶來的大雨恐怕打亂開花時間，衝擊今年產量，他會持續關注各項農作受影響情形，爭取資源協助農友，務必減輕農友的損失。

    挫賓總部說，國民黨曾經提案把農業部業務費砍到只剩1塊，當這些經費被掐住，人力和行政將會全面停擺，且無法推動政府服務，更涉及老農津貼發不了、農民補助無門、職災沒保障，還影響全民食安，這是扼殺台灣農業、讓農民活不下去。

    挫賓總部說，黃建賓在粉絲專頁說爭取資源協助農友，務必減輕農友的損失，但當初刪農業部預算刪得很開心的黃建賓，在風災後又說要幫農民爭取補助，是腦袋不清楚還是雙重人格？怎麼可以既要刪預算又要討補助？

    挫賓總部指評，刪除農業部預算的立委，跟大家說要幫忙討風災補助，這種話能信嗎？台東人需要的是能為為台東向政府要求做長遠規劃，實質改善台東人就業、醫療及生活品質的立委，而不是嘴巴說補助卻舉手砍預算的立委。7月26日投下同意罷免！罷免黃建賓，才能守住我們的農業生計。

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