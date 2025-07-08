港客遊台東看熱氣球 籲「7/26好好投票」保說真話權

香港遊客以自身經驗呼籲「好好投票，不要像香港一樣」。（記者劉人瑋攝）

2025/07/08 18:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕「大罷免」投票日在即，被說成「藍色板塊」的台東氣氛似乎沒外界熱絡，但來台看熱氣球的香港旅客感受到台灣即將面臨大抉擇，她說，「你們一定要好好投票，不要跟我們一樣，永遠都無法說真話」。

日前到台東看熱氣球活動的張小姐夫妻，今日中午到森林公園遊玩時，忍不住主動對記者表示，「你們真的要好好投票，我們現在已經不能講真話了，如果不想和香港一樣，26日記得好好投票」。

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礙於擔心中共算帳，張小姐也不便多提自身，只表示在日前為看熱氣球來台東，這幾天就要回港，她說，自認自己既是香港人也是中國人，但是中國接手香港後，這才發現「中國實在太貪心了！什麼都要！而香港就是活在這種專制之下」。

張小姐強調，她只希望能夠活得開開心心就好，自己也是中國人，「也希望中國可以（繁榮發展）啊！」讓大家安心、開心過生活，「但他（中國）就是不行啊！」，並稱有朋友就是講完反對言論就消失，「難道台灣也想過這種日子嗎？」

張小姐表示，藍白在中共表態支持下，只會讓台灣未來接近中共、活得像中國，「我們（香港）回不去了，真的不希望見到你們跟我們一樣，26日真的要好好投票」。

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