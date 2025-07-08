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    台東市正氣路改善將完工 水果街及觀光夜市7/11回歸

    台東市正氣路改善工程進行收尾，預計11日完工，水果街及觀光夜市將回歸。（記者黃明堂攝）

    台東市正氣路改善工程進行收尾，預計11日完工，水果街及觀光夜市將回歸。（記者黃明堂攝）

    2025/07/08 10:32

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府推動正氣路道路及地下設施改善工程，歷經2個多月施工，進度超前，將於7月11日正式通車，水果街景觀與觀光夜市即將回歸。

    縣長饒慶鈴昨晚由縣府建設處長蔡勝雄、財經處長章正文陪同視察工程進度，台東市觀光夜市促進會理事長賴美月、常務監事羅永豐等人也到場關心。饒慶鈴表示，此次工程主要針對正氣路段及正氣路311巷進行整體環境優化，包含排水與汙水系統改善、水電設施更新、路面整修與鋪面調整等，期望提供夜市更良好的營運條件，也讓縣民購物更安心、行走更順暢。

    縣府財經處長章正文指出，正氣路白天為水果蔬果的販售街道，夜晚則搖身一變為熱鬧的觀光夜市，是許多縣民生活記憶與夜間經濟的重要場域。此次施工期間，夜市暫遷至南京路廣場設攤，待道路開放通行後將重新回歸原址，延續既有商圈氛圍與人潮動線。

    縣府表示，正氣路工程完工後，將以更優質的環境迎接縣民與遊客，也象徵著地方夜間經濟的活力延續。7月11日通車後，夜市協會將啟動復攤試營運作業。

    台東市正氣路改善工程進行收尾，預計11日完工，水果街及觀光夜市將回歸。（記者黃明堂攝）

    台東市正氣路改善工程進行收尾，預計11日完工，水果街及觀光夜市將回歸。（記者黃明堂攝）

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