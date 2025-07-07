颱風夜沒油竟讓機車「喝酒」 雨中拋錨向警救援

台東一名騎士昨天在關山沒油，將烈酒加入酒箱導致拋錨，由警救援。（記者黃明堂翻攝）

2025/07/07 18:22

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名男子昨晚「酒駕」，不是他喝酒，而是將酒倒進油箱，最後機車不耐酒力拋錨！受到「丹娜絲颱風」影響，縱谷風雨交加，20歲林姓男子騎機車到池上探訪友人，深夜返程時油料不足，突發奇想將酒精倒入油箱，導致機車熄火拋錨。關山警察分局關山聯合所員警風雨中趕抵現場，協助將故障機車移至安全處，更貼心將林男載往火車站返家，展現颱風夜為民服務的熱忱精神。

警方表示，該起事件發生於昨晚10點43分，地點位於關山鎮台9線與崁頂路口。林姓男子騎乘機車途經該處時，車輛突然熄火停在路中央，無論如何發動皆無反應。當時天色已晚，颱風風雨強勁，加上附近商家皆已打烊，林男在一片風雨與黑暗中顯得徬徨無助，遂以手機撥打電話向警察求援。

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接獲報案後，關山聯合所由副所長周平和、警員李東錦與黃彥儒迅速驅車趕往現場，發現林男所騎乘的機車拋錨停於路中。經警察關心詢問原因，林男坦承，由於途中發現油料不足，手邊又無法立即加油，竟心生一計，將隨身攜帶的酒精液體倒入油箱內，誤以為可以暫時替代汽油，未料行駛不久即導致車輛熄火。

由於夜已深，且風雨持續不歇，鎮內無車行營業可提供協助，員警與林男商討後，林男決定先返回台東市休息，隔天再處理機車。員警合力將機車推移至路旁安全處停放，並主動駕車載送林男前往關山火車站搭乘列車返家，林男臨行前頻頻向警方表達感謝。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台東一名騎士昨天在關山沒油，將烈酒加入酒箱導致拋錨，由警救援。（記者黃明堂翻攝）

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