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    Google地圖電話遭誤植 他醒來成「台東災害中心指揮官」

    廖先生的手機號碼留在Google地圖「台東災害應變中心」網頁，烏龍成為救災窗口。（擷取自Google map）

    廖先生的手機號碼留在Google地圖「台東災害應變中心」網頁，烏龍成為救災窗口。（擷取自Google map）

    2025/07/06 18:48

    〔記者劉人瑋／台東報導〕真的離譜到家！Google地圖上台東災害應變中心聯繫電話突然成了手機號碼，台東廖先生從昨天就陸續接到索要物資及災害回報電話，聽得滿頭霧水，還回了對方「我怎麼知道該怎麼辦」，搞半天，原來自己電話被植入地圖中災害應變中心聯絡電話。

    廖先生表示，「台東縣府有任務要交代給我嗎？縣長也要給我權力啊！不然怎麼回答？」自己成了災害應變中心唯一編制人員，一堆人來電要物資、回報災情，「連我自己都不知道怎麼應變」；這幾天從憲兵隊到蘭嶼公所都來電，一開始還狀況外，聽了對方一連串災報，「我回答對方，我哪裡知道要怎麼辦？我也沒有物資啊！」

    蘭嶼鄉長吳清美一早在工作會報向縣府表示「無災情」，未料同時鄉內出現泥石流，因此被砲轟。廖先生指出，不清楚鄉長被批評的過程與原因，「但確定她的確有在關心鄉務，因為她也打電話來關心海上警報會不會影鄉蘭嶼鄉當時的活動」。吳清美一開口就自報姓名，廖本就與其熟稔、也熱情打招呼，吳以為廖「任職於災害應變中心」、打了招呼便詢問「海警何時發布？」

    迄今為止，廖先生的電話依然掛在網站上，他說，自家門口都淹大水，「有看過災害應變中心也淹水的嗎？都自身難保了」，拜託哪個人快把電話換掉。

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