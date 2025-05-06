「8888」車牌身價漲3倍 台東發牌落於北部66萬7千元有學問

下方的8888車牌，今年成交價翻3倍。（資料照，台東監理站提供）

2025/05/06 11:52

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東監理站在4月30日上午9時起至5月2日上午9時止辦理自用小客貨車（代碼BSS）網路公開標售，一樣尾數「8888」再得最高價，但不同的是，相對去年的「8888」車牌標出20萬元，這次則是北部車主以66萬7千元將這車牌帶回家。

距離上次台東監理站標售車牌已是2023年的事，台東監理站站長王文強表示，各監理站都會自行公告，自有車牌即將發放完，並釋出公開標售消息，因此該年度的「8888」車牌究竟有多少，也會影響車主下標意願。

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只是上次「8888」車牌標出20萬元，這次卻翻了3倍，王文強說，不僅是當時釋出多少車牌會決定它的身價，由哪間監理站釋出也很重要。王文強解釋，因得標者需帶證件親自領取，台東地處偏遠，因此釋出者歷來都價格偏低，這次價格會飆到66萬7千元，「若在台北發牌，搞不好可以標到90萬元」

再者，也有車主推敲，會落在66萬7千元很有意思，可能還是有車主想求個吉祥數獲得這個「發發發發」車牌，因此決定以66萬6千元下標，但最終得標者則是「突破心中的桎梏，再加1千」，這才順利標下。

監理站表示，歷來「8888」也被認為是諧音「發發發發」的吉利數字，而成競標品，台東監理站站長王文強表示，本次標售分為三個等級競標，第1級號牌為4碼同號如8888、9999，第2級號牌為雙雙對對及前小後大如6688、8899及步步高升如5678、6789。但最終還是需由得標者順利繳款、領完牌才告完成。

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