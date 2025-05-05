台東史上第一鮪重達208公斤 拍出41萬留在台東

船長鄭國靜（左）獲20萬元獎金。（記者劉人瑋攝）

2025/05/05 20:34

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣首度進行「第一鮪」拍賣，今天在成功鎮新港漁港舉行，今年捕獲第一條鮪魚的「捷安六號」因不符「第一鮪」的「活肉」規定，錯失20萬獎金，想不到又在成功鎮東南方超過100海浬處再捕獲黑鮪魚，獎金到手，在地魚販競標下，台東史上第一鮪就留在台東。

新港漁港共捕獲2鮪魚，一條約170多公斤的黑鮪拍出每公斤700多元，而重達208公斤的「第一鮪」則拍到每公斤1980元，身價高出近3倍。以往成功知名買家「天」字林家後代，也是「旗遇海味」老闆林昱濱與三和定置漁場老闆張富泉競標，但價格拉到每公斤快1900元時逐漸停滯。

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擔任拍賣官的縣長饒慶鈴不斷的「技術性暫停」，希望能再度拉高價格，最後競拍價到了每50元一跳，實在難再喊動，饒慶鈴大喊「成交！」，最終張富泉以每公斤1980元、總價41萬1840元高價成功拍下，預計分切後於自身公司平台販售。林昱濱雖然失之交臂，還是表示魚能留在台東就好。

這次為台東首辦拍賣黑鮪魚，碩大的魚身加上大量冰塊放在帶輪子的平台上，待要送往解魚時，平台實難負荷、輪子乍斷，只能以吊機高吊置於堆高機上運送。

鮪魚太重，動用重機械才能移動。（記者劉人瑋攝）

縣長饒慶鈴（中）擔任拍賣官、拉抬第一鮪價格。（記者劉人瑋攝）

三和定置漁場董事長張富泉（中）拍下第一鮪。（記者劉人瑋攝）

拍賣現場競拍過程緊張又刺激。（記者劉人瑋攝）

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