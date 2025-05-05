台灣黑熊受困卑南淺山不治 創台東救援黑熊最低海拔紀錄

黑熊受困，可惜脫困後仍告不治。（林保署台東分署提供）

2025/05/05 17:49

〔記者劉人瑋／台東報導〕林業及自然保育署台東分署今（5）日清晨接獲卑南鄉下賓朗部落2名族人通報，於斑鳩地區林地發現有台灣黑熊受困套索。儘管分署立即會同野灣野生動物保育協會前往救援，黑熊仍於送醫後不治。這隻黑熊受困地點距台9線公路不到3公里，海拔僅440公尺，創下臺東黑熊救援的最低海拔紀錄。

林業保育署台東分署說，今（5）日清晨2名下賓朗部落族人到附近山上活動，聽見林間傳來動物低沉吼叫聲。經察看發現是一隻受困套索的黑熊，隨即通報林業保育署24小時專線。

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台東分署獲報後立即會同野灣野生動物保育協會等共18人趕往現場救援，在族人引導下抵達現場，經獸醫師吹箭麻醉後，眾人將55公斤的亞成公熊抬出後，送池上野灣野生動物醫院。但黑熊因傷處感染引發敗血症，到院後仍宣告不治，後續會將黑熊遺體送農業部獸醫研究所進行病理解剖。

台東分署表示，近年台灣黑熊分布從海端、延平一路擴及卑南及南迴沿線，且越來越接近平地，這次在斑鳩的黑熊受困現場，海拔僅440公尺，離最近住家僅130公尺，距離台9線也僅不到3公里，凸顯黑熊活動範圍與人類生活區域逐漸重疊。

黑熊受困，可惜脫困後仍告不治。（林保署台東分署提供）

黑熊受困，可惜脫困後仍告不治。（林保署台東分署提供）

黑熊受困，可惜脫困後仍告不治。（林保署台東分署提供）

黑熊受困，可惜脫困後仍告不治。（林保署台東分署提供）

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