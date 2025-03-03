台東調漲肉豬屠宰費用引攤商抗議 陳瑩、莊瑞雄盼縣府重新檢討

台東縣府調漲肉豬屠宰價格，引起攤商不滿。（記者黃明堂攝）

2025/03/03 11:21

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府所屬農產公司本月起調漲肉豬屠宰費用每頭多65元，引起攤商強烈不滿，認為已經在薄利中求生存，這次調漲根本是對業者的突襲。公司總經理鍾耀仁強調13年未調漲，長期賠本殺豬造成虧損，至於是否暫停調漲，有待董事會決定。

台東縣家畜肉類商業同業公會理事長彭郁淳、常務監事洪聖傑、總幹事廖嬿菁，昨天向立法委員陳瑩及莊瑞雄陳情，要求農產公司重新檢討收費標準，並籲縣政府介入協調，尋求雙方都能接受的解決方案。

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台東縣農產公司因應營運成本上升，從本月起將每頭豬的屠宰費用從250元提高到315元，漲了65元，對仰賴屠宰服務的肉品攤商而言，造成顯著衝擊。有攤商說，在冷凍肉品日益普遍的情況下，賣溫體豬肉競爭愈來愈大，利潤愈來愈薄，縣府調漲屠宰價格，對攤商及消費者都不是好事，建議農產公司公開成本結構，並與攤商協商合理的調整幅度。

農產公司總經理鍾耀仁說，台東屠宰價格已經13年未調整，這10多年來，台東屠宰頭數從300多頭一路下降，目前每天只有180頭，頭數減少，造成收入持續減少，且通膨加上人事成本的提高，不得不調漲屠宰豬隻的費用，調漲屠宰費用是基於人力、設備維護及能源成本增加的現實考量，並非任意決定。

台東縣政府農業處處長許家豪則表示，對於攤商陳情表示，屠宰設備老舊及人員訓練不足，屠宰後肉品賣相不佳，消費者購買意願不足，連帶影響生意等問題，將積極居中協調，避免爭議擴大。

立委陳瑩及莊瑞雄居間雙方協調達成共識，針對攤商所提要求，請農產公司董事會重新研議，在屠宰設備改善前給予調漲寬限期，並將請農業部給予行政指導，將實施期程延後，協助肉品市場正常運作及減少農產公司與攤商的衝擊。

鍾耀仁說，是否調回原價，將由董事會討論決定，並表示一頭豬大約120公斤，整頭才調漲65元，應不致造成豬肉零售價格波動。

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