南橫高山雲海浪濤拍岸 4K即時影像捕捉日出絕美景象

台東縣府在南橫埡口架設的即時影像畫面捕捉到日出雲海的絕美畫面。（記者黃明堂翻攝）

2024/12/13 09:18

〔記者黃明堂／台東報導〕「雲海」這個浪漫名詞令人嚮往，但多數人沒看過雲海真的像一片大海，有洶湧浪濤，也有拍岸飛濺畫面！台東縣府在南橫埡口架設的即時影像攝影就拍到了這個美景，12月8日清晨歷時一個多小時的日出雲海，呈現了台灣高山的絕美景象。

台東縣府交通及觀光旅遊處表示，埡口為南橫公路穿越中央山脈主脊的山口，海拔達2722公尺，為了讓更多遊客可以無時差欣賞台東南橫雲海、銀河，今年在台東南橫設置了4k即時影像，自上線以來，埡口成為高人氣的觀看景點，與多良車站即時影像一樣有著高觀看人次。

請繼續往下閱讀...

交觀處說，南橫埡口即時影像近日補捉到高畫質的日出雲海與星空之美，縮時影像一出後讓許多民眾驚呼。台東縣政府在南橫最高點埡口設置一套4k即時攝影鏡頭，白天可觀南橫高山、雲海，夜晚視角來到滿天星空，讓民眾看銀河、流星許願不用登山。

台東縣政府目前除在南橫埡口及多良車站有設立即時影像，亦有在池上、金崙大橋、華源曙光觀景、金樽等地設置了即時影像服務，希望讓遊客在規畫行程時可以有最即時的當地情況參考，也讓民眾無時無刻都可以看見台東不同風貌。

隨著冬季的到來，除了日出雲海與最美星空，台東還擁有豐富的溫泉資源，知本溫泉、金崙溫泉都是冬日泡湯的好去處，也有挑戰體能的栗松溫泉等選擇。

台東縣府在南橫埡口架設的即時影像畫面捕捉到日出雲海的絕美畫面。（記者黃明堂翻攝）

台東縣府在南橫埡口架設的即時影像畫面捕捉到日出雲海的絕美畫面。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法