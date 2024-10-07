慣竊男攜大量女性衣物遭撞爆頭慘死 7天前才因竊盗被聲押未准

慣竊鄒男被撞斃現場散落大量來路不明的女性衣物等用品。（記者黃明堂翻攝）

2024/10/07 19:38

〔記者黃明堂／台東報導〕57歲慣竊鄒姓男子昨天深夜攜大量女性衣物，摸黑走在台東縣台11線富岡路段，先後遭機車、轎車撞倒輾斃，爆頭且屍塊噴飛。據了解，9月30日他又因竊盗被檢方聲押，結果法官裁定限制住居，依法晚間不得外出，不料，深夜攜來路不明衣物趴趴走，慘死街頭。

這起事故發生在昨晚10點多，台東警分局表示，昨晚10點28分許接獲報案，於台11線156公里路段發生交通事故，經了解是28歲王男騎乘重機車沿台11線快車道由南向北往都蘭方向行駛，於事故地點撞擊死者鄒男，鄒男受撞後倒地，遭隨後羅男駕駛之自小客車輾過，王男頭部、四肢擦挫傷送醫救治，詳細肇事原因，由台東交通小隊調查釐清中。

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據了解，機車撞倒鄒男後，後方有部轎車幸運閃避，但現役軍人羅男駕駛的轎車則閃避不及，輾壓過鄒男，致鄒男爆頭，並有屍塊噴飛。目前先對羅男依過失致死罪偵辦，但騎士王男則因身體還不是很好，尚未正式製作筆錄。因此，鄒男到底是死於機車還是轎車，仍待釐清。

警方調查死者鄒姓男子，發現他是來自花蓮富里，並領有輕度智能障礙手冊，從民國95年間起，即在花蓮、台東兩地有多次竊盗前科，至今前科大約10件，偷過機車、錢包、闖入民宅行竊撲滿、米酒、泡麵，還偷竊女性內褲、胸罩、短裙、睡褲、短褲被判刑，每次都只被判刑數月不等，最近一次判刑是因兩次偷竊保力達，台東地方法院依兩罪合併判處有期徒刑4月，得易科罰金，但他又再犯，於9月30日被檢方以反覆實施犯罪之虞，向台東地院聲請羈押，但法院裁定限制住居。

昨晚鄒男慘遭輾斃現場有大量隨身物品噴飛，多為女性內衣等物品，包括老阿婆的內衣褲，還有原住民族群女性傳統服飾，甚至還有衛生棉，他在遇車禍前去何處做了什麼事，目前已成謎。

法界人士指出，限制住居者除了要定時向警察機關報到，通常會限定晚間須在指定處所就寢，照理說，他不應該深夜還趴趴走，還因此賠掉一條命。

慣竊鄒男被撞斃現場遺留大量女性用品。（記者劉人瑋攝）

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