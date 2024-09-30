山陀兒來勢洶洶！蘭嶼週一停班停課 居民：不要羨慕

台東縣府晚間近10時宣佈明天蘭嶼停班停課，蘭嶼也成為全國目前唯一停班課地區。但對島民來說，先前颱風餘悸猶存，有居民表示，不要羨慕，在島上遇到颱風才更了解天災威力。（圖取自氣象署）

2024/09/30 06:29

首次上稿 09-29 22:16

更新時間 09-30 06:29

〔記者劉人瑋／台東報導〕由南往北前進的颱風山陀兒來勢洶洶，目前態勢直撲台灣南端，台東縣府昨天（29日）晚間近10時宣布蘭嶼30日停班停課，蘭嶼也成為今天全國唯一停班課地區。但對島上居民來說，先前經驗仍餘悸猶存；有居民說，「不要羨慕」，在島上遇到颱風才更能深刻了解大自然的威力。

氣象署昨晚預測，颱風29日20時的中心位置在北緯19.6度，東經123.0度，以每小時7公里速度，向西北西進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，七級風平均暴風半徑200公里（西北側210公里、東北側210公里、西南側170公里、東南側190公里），十級風平均暴風半徑70公里（西北側70公里、東北側70公里、西南側60公里、東南側60公里），29日晚至30日恆春半島及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，蘭嶼、綠島也有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

台東縣府依據中央氣象署預報資料，決定蘭嶼鄉30日停止上班、停止上課。全國其他地區都照常上班、照常上課。

有蘭嶼居民表示，東北季風來臨時，隨便都會超過10級強陣風，氣象署預測算十分保守，只是近年海葵、小犬風災重創，有鄰居豬圈和屋子都還沒修好，部分公共設施也一樣，「當年海浪捲起礁石，夾帶強風噴到牆上砸出許多小洞，現在遇到颱風還是餘悸猶存，只能多加準備」。

山陀兒颱風來勢洶洶，台東縣蘭嶼鄉面對大自然的力量餘悸猶存；圖為去年10月小犬颱風來襲，蘭嶼開元港內近百艘船翻覆或沈沒。（資料照，記者黃明堂翻攝）

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