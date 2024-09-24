首例中毒者為何沒發現通報？ 自稱小米粽重症家屬籲饒慶鈴說明

小米粽中毒案引發社會高度關注，檢警低調，迄今未說明案情。警察到首例死者家中非查案，而是家屬報案要求趕記者。（記者黃明堂攝）

2024/09/24 14:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東金峰鄉小米粽中毒案釀3死9傷，台東縣長饒慶鈴昨天透過臉書，今天透過縣府發新聞稿籲外界勿揣測案情；但有自稱重症家屬者留言說：「縣長要查清楚，更要查第一個中毒者為何沒發現也沒通報，如果有了通報一切就沒有下一個中毒者了，是否給個說明幫忙釐清」。

小米粽中毒案原是17日晚間，賓茂村曾姓婦人突然發病，送往馬偕醫院時已無呼吸心跳，院方交由家屬領回遺體，在家中治喪，親友紛來守靈，都吃了小米粽，結果親友有11人中毒，其中2人死亡。

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衛福部化驗確認小米含超高劑量農藥「托福松」，台東縣長饒慶鈴請大家靜待司法調查，並強調尊重原住民傳統植物運用的智慧及小米文化的重要性，籲請各界大眾勿臆測案情與誤解族人飲食文化，應該秉持理性與科學的態度，正確看待此次事件，發生原因目前仍在調查中，尚未有明確結論，任何過早的判斷或臆測都可能對社會及族群間的和諧帶來負面影響，期待事件及早水落石出，回歸正常生活。

由於事涉親友且案情敏感，家屬均三緘其口，不再對媒體談論，首例中毒者曾姓婦人家屬更報警勸離在喪宅遠距守候的媒體，控媒體騷擾。

不過，一名自稱重症者家屬在饒慶鈴貼文留言表示，「縣長要查清楚，更要查第一個中毒者為何沒發現也沒通報，如果有了通報一切就沒有下一個中毒者了，是否給個說明，我是重症家屬」。

當天負責處理的台東馬偕醫院偕醫院急診室主任劉恩睿，當時接受媒體聯訪表示，首名患者到醫院前已經沒有生命跡象，因此沒辦法做進一步化驗。當時問家屬是否可能是食物中毒或吃到不當食物，家屬說吃了田螺、小米、芋頭，不可能是食物中毒，因病人年紀也很大，懷疑是否其他病痛引起，因此遺體交由家屬帶回，報請檢警相驗。

劉恩睿說，後來陸續有病患送到醫院，症狀相同全身發抖、冒汗，開始失去意識，插管時口鼻處分泌物很多，最後呼吸衰竭。他們都吃了相同食物，才高度懷疑並且朝中毒方式處裡。

對於家屬的質疑，以及是否有被告、案件進展。台東地檢署主任檢察官陳妍萩表示，目前專案小組仍持續釐清、偵辦中。

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