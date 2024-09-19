蝸牛小米粽驗出劇毒有機磷托福松 家屬驚「家裡怎麼有這種東西？」

今專家前往田間巡視並採檢，但家屬表示田間未使用有機磷農藥，好奇到底哪個環節出現此物。（民眾提供）

2024/09/19 13:00

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托福松吃下0.6克就致命 農業部：為粒劑多用在土壤防治害蟲

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東發生蝸牛小米粽中毒案件，目前造成3人死亡，衛福部食藥署與疾管署昨立即派員前往現場採檢檢體，今天公布於小米粽的食餘中，檢出具有致命毒性的「有機磷托福松」（terbufos），但蝸牛及「血桐（官方宣稱當時誤植，實為克蘭樹）」未檢出，家屬聞訊相當驚訝：「家裡怎麼會有這種東西？」

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初步北送檢體有3樣，為剩下的阿粨、蝸牛、「血桐」，衛福部今上午臨時召開記者會，表示在食餘中續經氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS）確認為「有機磷劑托福松」，蝸牛及「血桐」檢體則未檢出。

「有機磷劑托福松」本身為劇毒性農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）等徵狀，而這也與當時醫院查覺患者症狀「瞳孔縮小、痰多到阻塞呼吸道、嘔吐」等等吻合。

當時在醫院家屬將塑膠袋包好的阿粨一打開，不僅家屬本身，連當時一旁採訪的記者也倒退數步，濃烈氣味撲鼻而來幾乎讓人無法忍受，直到後來衛生局到急診室外取走樣本，雖當時阿粨放在袋中，但地上仍留下一縷「大蒜味」，其實當時大家心中有底，卻只能靠專家檢驗才能確實。

專家今天將成份都說清楚，但家屬都很驚訝「哪來這種農藥？」。首先，葉子是亡故的曾姓姑婆兒子在樹上採集；再者，當時死者另一兒子在田裡採集蝸牛，送檢蝸牛也在同一田地拾獲，但目前也未有問題。

家屬表示，不可能有人對樹噴藥，該處田地也僅有用有機肥，「哪來這種農藥？這更令人好奇」，「那既然現在知道了，我們現在需不需要再補打解毒劑？」。

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