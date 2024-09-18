原住民粽子「阿粨」食材多元變因大 什麼出狀況難鎖定

被懷疑吃出問題的阿粨，一開袋，一股刺鼻奇特臭味撲鼻。（記者劉人瑋攝）

2024/09/18 20:57

〔記者劉人瑋／台東報導〕原住民肉粽「阿粨」排灣族語是Abai（或稱阿拜），指的是將內餡以可食用葉子包裹，再以如月桃葉外包煮熟，排灣或魯凱族常用，以往是「打到什麼就包什麼」，如今甚至其他族群也製作，還有現代化工廠。這次台東的部落族人大規模中毒事件中，醫生初始擔心的即是內容多元相對變因也大，更難鎖定究竟何種物品出狀況。

「阿粨」內餡用的是製作者近日獵得或採集到食物，外層澱粉類則是以煮熟的小米或糯米包裹，接著則是包上假酸漿葉，這次則是以替代品「血桐」的葉子包裹，族人說，血桐是找不到假酸漿葉時的第二選擇。最後再以月桃或竹葉包出最外層，呈長條狀，以綿線或草梗等物綁好後水煮。

「阿粨」沒有固定格式，裡面包的有時是溪哥、山豬肉或醃豬肉，這次包的植物類內餡則是芋頭梗、酸筍等，肉類則是易得的蝸牛，而外型也多呈長條狀，但一樣大小不一，市售有的僅是一口量方便現代人取而食用，也有人製作長20、30公分，於祭典、活動、家族聚會中讓大家能吃飽。這次事件被送醫急救者少則吃半條，多則吃一條，也因食用量多寡決定病情。

阿粨外包澱粉類，以小米香氣最為吸引人。有親友說，要不是自己太累，有喪禮現場致意一下就回家，否則自己肯定受不了小米氣味跟著吃。而歷來外包的假酸漿葉也出過狀況，以往曾有市區一帶的卑南族部落阿嬤誤採具毒性的「大花曼陀羅」，全數送醫才撿回一命。而許多材料如酸筍，雖天然發酵、酸甜可口，也是阿美族傳統美食之一，但數年前也傳出因保存不當造成食物中毒，因此這次內餡眾多食材雖然看來美味，但也讓醫護人員頭大「變因太多，難馬上推測出確切問題對症下藥」。

曾家長子在原本採集的田地再抓蝸牛，後也成採證北送化驗。（民眾提供）

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