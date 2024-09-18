台東部落中秋聚會中毒釀3死 檢方相驗擇日解剖

家屬請仍在部落的親人拍下未用完葉片，再供醫生判別。（民眾提供）

2024/09/18 18:50

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東南迴線賓茂及歷坵部落今（18日）凌晨傳出疑似集體食物中毒案，造成12人送醫，其中3人死亡、4人命危搶救中，檢方下午進行初步相驗，由於涉及3起命案，將對遺體進行解剖。檢警調查，83歲的曾姓死者與長子撿拾蝸牛，死者小兒子則表示內包葉片為自己所採，亦非官方認為的血桐葉，而是族語稱為「kataljap」的克蘭樹葉。

縣衛生局一早就由居民帶領著採集血桐葉，剩下的蝸牛和未吃完的3個阿粨，在中午12時30分前就寄到台北食藥署研檢組及南港實驗室檢驗，下午3時由食藥署、毒物專家南下前往醫院檢視採集檢體上是否有遺漏，但對案情不表任何意見，至於警方則是將曾姓死者長子李男帶回進行調查筆錄，下午則在殯儀館進行初步相驗。

檢方初步對曾姓死者事發當日作息、事發起末進行偵訊。但就目前外界推測的「蝸牛吃到農藥後，又被煮成菜吃掉」說法，死者兒子表示，蝸牛是在自家田地拾得，田地平時種植花生、洛神花、樹豆，現已使用有機肥，根本不灑農藥。

再者，原本公部門在民眾指認下帶回的血桐葉，死者兒子表示，其實血桐葉以往只是「蓋在菜餚上，避免落塵或有蒼蠅碰到」，真正包在食材外、跟著食材一起煮熟吃下肚的是叫kataljap的克蘭樹葉。南迴一位著名謝姓文化導覽老師表示，若沒假酸漿葉則以此樹葉代替，但因口感較硬，需去除其葉脈再包覆後煮熟食用。縣衛生局表示，今日會再派員前往了解並採集。

台東地檢表示，將擇期會同法務部法醫研究所解剖複驗，深入確認死亡原因；同時檢察官已指揮台東縣警察局及大武分局等單位到場採集調查相關事證，且與縣衛生局等單位聯繫追蹤有關檢體、食材及食物等檢驗鑑定之進度與結果，以釐清事件發生始末，將持續掌握本次事件之後續情形，審慎積極追查。

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