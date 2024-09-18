台東部落疑集體中毒3死4命危 衛生局多路採檢體化驗

金峰鄉集體中毒案中的阿粨有包蝸牛，來自李姓男子提供的蝸牛。（記者黃明堂翻攝）

2024/09/18 09:11

〔記者黃明堂／台東報導〕台東南迴線賓茂及壢坵部落今天凌晨陸續傳出疑似集體食物中毒案件，已造成12人送醫，其中3人死亡、4命危搶救中；衛生局表示，已到部落採集檢體，及請各醫院留存檢體，正要化驗追查毒源。

今天凌晨3點多，台東消防局首先接獲報案，金峰鄉歷坵部落有2人出現抽搐症狀，同時間，賓茂部落、新興部落也有人出現類似狀況，消防局派出多輛救護車到現場，患者陸續出現心跳、呼吸停止狀況，也有兩人由家屬自行送醫，都在半路心跳呼吸停止。

請繼續往下閱讀...

集體食物中毒地點是在金峰鄉賓茂村，族人說，昨天下午曾姓老婦自製小米粽（原住民稱「阿粨」），內餡有假酸漿葉、蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉，她煮完後，自己吃了，接近晚上8點時身體突感不適，家人緊急叫救護車送醫，老婦在半途心跳停止，10點多宣告不治，11點多遺體由家屬運回家治喪，親友紛來守靈。在守靈過程中，親友到場哀悼，吃了阿嬤生前包的小米粽分食，還吃了蝸牛煮湯、芋頭梗，沒想到眾人吃了之後，陸續有人身體不適，返家後在凌晨1點多狀況加劇，在送醫途中失去呼吸心跳。

據了解，昨夜有十多人吃了小米粽及蝸牛，有人吃多、有人吃少，目前包含最初的曾姓老婦在內，共有12人中毒，截至今天上午6點，已有3人搶救無效宣告死亡。

台東衛局生局孫國平表示，此案今天在醫院共收治11人，其中馬偕6人、基督教醫院4人、台東醫院1人；目前最重要的是採集檢體，已派人員到部落採檢體，同時請醫院提供病人嘔吐物、排泄物供化驗。

請繼續往下閱讀...

據了解，最初死亡的曾婦所包的小米粽包了蝸牛，蝸牛來自同部落李姓老翁提供，李翁今早帶記者到他的農地撿蝸牛，他說，最近下雨，有很多蝸牛，所以前天他撿了一些要送曾婦，她沒來拿，所以昨天早上親自送到曾婦家給她，看她剁碎，沒想到曾婦在晚上就死了。

原住民製作阿粨通常使用植物假酸漿葉，如找不到假酸漿葉，會用血桐葉替代，家屬說阿嬤昨天是用血桐。台東曾經發生民眾誤採曼陀羅葉包阿拜，結果食物中毒。家屬帶領衛生局人員去看採集葉子的樹，衛生局人採集帶回化驗。

中毒來源是否為蝸牛？或蝸牛吃了田間農藥？或是小米等其它食材造成，仍待衛生單位及警方追查。

金峰鄉集體中毒案所食用的阿粨，有使用這株血桐葉，衛生局人員採樣化驗。（記者黃明堂翻攝）

金峰鄉集體中毒案所食用的阿粨，有使用這株血桐葉，衛生局人員採樣化驗。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法