死者生前包蝸牛小米粽 台東部落守靈疑中毒12送醫3死4命危

台東縣金峰鄉賓茂部落集體中毒案，劉姓老婦生前所包的小米粽，內餡有生蝸牛、竹筍及豬肉。（記者黃明堂翻攝）

2024/09/18 07:33

首次上稿 05:34

更新時間 07:33

〔記者黃明堂、劉人瑋／台東報導〕台東南迴線賓茂及壢坵部落今天凌晨陸續傳出疑似集體食物中毒案件，已造成12人送醫，其中3人死亡、4命危搶救中；初步了解昨天中午83歲劉姓阿嬤包了內餡有蝸牛、豬肉及竹筍的小米粽，自己吃了後不適，晚間送醫後不治，家屬深夜將遺體帶回家中治喪，親友漏夜守靈時也吃下她生前包的小米粽，結果陸續爆發疑似食物中毒。

集體食物中毒地點是在金峰鄉賓茂村，鄉長蔣爭光等人一早就趕往關切。族人說，昨天下午劉姓老婦自製小米粽（原住民稱「阿粨」），內餡有假酸漿葉、蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉，她煮完後，自己吃了，接近晚上8點時身體突感不適，家人緊急叫救護車送醫，老婦在半途心跳停止，10點多宣告不治，11點多遺體由家屬運回家治喪，親友紛來守靈。

由於劉婦年邁，大家以為她是病死，在守靈過程中，親友到場哀悼，家屬想到阿嬤生前有包小米粽分食，還吃了蝸牛煮湯、芋頭梗，沒想到眾人吃了之後，陸續有人身體不適，返家後在凌晨1點多狀況加劇，在送醫途中失去呼吸心跳。

據了解，昨夜有十多人吃了小米粽及蝸牛，有人吃多、有人吃少，目前包含最初的劉婦在內，共有12人中毒，截至今天上午6點，已有3人搶救無效宣告死亡。

台東縣金峰鄉長蔣爭光清晨趕到爆發疑似食物中毒的喪宅了解狀況。（記者黃明堂翻攝）

食物中毒者吃的食物之一是小米粽，家屬拿到馬偕醫院供檢測。（記者劉人瑋攝）

台東縣金峰鄉賓茂部落集體中毒案，救護車將其中一位中毒者送到台東醫院。（記者黃明堂攝）

台東縣金峰鄉賓茂部落集體中毒案，患者送到馬偕醫院，家屬在急診室傷心焦急。（記者黃明堂攝）

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