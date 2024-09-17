台東傳輕航機墜海 警消、海巡艦艇搜尋未發現

海巡人員頂著大浪沿線搜尋，十分辛苦。（海巡提供）

2024/09/17 13:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早10時許，台東長濱鄉傳出輕航機墜機事件，台東有民眾今早報案指稱，長濱鄉海域疑似有航空器「從空中滑行至海面就消失不見」，擔心輕航機墜海，通報後消防局立即聯繫相關單位搜尋，目前台東及花蓮海巡都已前往搜尋，目前尚無進一步發現。

其實依據民眾向消防局通報，「看見有輕航機從空中滑行向海面並向北前進就消失不見」，亦並未目擊「墜海」，至於滑行多高、離海岸多遠亦非民眾所能得知。

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花蓮輕航機業者表示，今天有不少飛機起飛，的確飛行空域有到海岸線，但「沒有到海上，每一架次都正常起架、都有返航」。而軍方則表示，依常理來說，今日並無操演且「民眾不可能看到軍方飛行器低飛」。

其實在2018年就傳出海岸線有輕航機墜海，所幸當時2人在石雨傘一帶獲救，這次民眾報案後，各單位也不敢掉以輕心，警消、海巡紛紛出動，目前消防隊因搜尋未果，礙於風浪增大改由海巡艦艇搜尋，目前派出台東pp3568跟3537艇、花蓮隊3509艇分別由綠島、花蓮、台東多方向前往長濱海域進結搜尋，但迄今無進一步發現。

雖然民眾報案內容難辨是否真有墜海一事，但其實花蓮部分也收到類似情況。據了解，花蓮消防局和相關單位也已動作，但目前已知合法機場皆無傳出意外，但知情民眾表示，花蓮光是業者就有十幾家，每家都有自己的機場，但合法的就那幾家，推測也可能是私人機場起飛，未在公部門所掌控內，但目前公部門也尚未接獲求救訊息。

海巡沿岸搜索輕航機未果。（民眾提供）

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