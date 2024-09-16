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種苦茶樹竟長5巨大冬瓜！顛覆台東農民經驗

樹上長著冬瓜，乍看顛覆農民認知和長年種植經驗。（盧姓農民提供）

樹上長著冬瓜，乍看顛覆農民認知和長年種植經驗。（盧姓農民提供）

2024/09/16 20:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一位十分擅長種植各式作物的盧姓農民，近日前往巡視苦茶園時，卻意外發現種了苦茶樹，卻長出了5顆巨大的冬瓜。5瓜隨風擺動十分詭異讓他細思極恐，顛覆他長年種作經驗，最後才想到「好像以前在當地隨手種過冬瓜」。

端詳半天才發現原來冬瓜也是出於自己手筆，盧姓農民這才坦然。農民表示，自己長期以苦茶榨油成為重要業外收入，由於近年民眾對好油的需求增加，因此產品接受度頗高，自己平時也住市區，但返鄉下老家就必定巡視重要的茶樹園。

冬瓜罕見長在樹上

農民說，本來預計10月要採收苦茶籽，巡視茶樹園發現不只一顆樹上吊著冬瓜，5顆冬瓜還跨距極大，每顆都比成人小腿長、比頭圍還粗，每顆約超過10公斤，「我的認知，冬瓜應該長在地面，難不成搞不好哪天會有冬瓜樹？」，結果「摸瓜順藤」才發現藤蔓來自樹後方地面，這才想起「好像曾經在這裡種過冬瓜卻被自己遺忘了，想不到長得如此好」。

農民的冬瓜藤十分強韌，還能掛在樹上未墜，也覺得生物竟能有如此巧妙安排，自己長到最適合的位置，掛著藤蔓的茶樹枝也未斷裂，目前一顆摘下切分5份分給鄰居。農民表示，自己正在猶豫，該教育鄰居小孩「所有生物都有向上的本性、鼓勵積極向上」，或是要教小孩「其實冬瓜長在樹上」。

樹上長著冬瓜，乍看顛覆農民認知和長年種植經驗。（盧姓農民提供）

樹上長著冬瓜，乍看顛覆農民認知和長年種植經驗。（盧姓農民提供）

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