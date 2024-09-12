詐騙盜圖名流150「爸爸生前愛騎」 本尊全家神打臉網嗨翻

趙先生將以前和愛車合影Po網，卻被人冒用還稱此照是「爸爸遺物」。（趙先生提供）

2024/09/12 16:41

〔記者劉人瑋／台東報導〕打臉打到全臉書社團都感到歡樂！臉書社團「台東舊時光」以老照片為主題，有人po文「從爸爸遺物找到老照片」，圖中男子騎紅色「名流150」照片泛黃十足年代感，附文則是充滿狗血劇情的爸爸生前多疼愛自己。未料劇情急轉直下，影中人趙生先「死而復生」上網呼籲：「本人還健在！原po是詐騙」，甚至全家還一起上網回應，十分歡樂。

趙先生先被宣布死亡，還多了個不同姓的原po女兒，最後趙家老婆、正牌女兒都上網和眾人打招呼，死而復生還一家團圓，只能說「可喜可賀」。

請繼續往下閱讀...

臉書社團「台東舊時光」昨天有暱稱姓李的帳號貼文，大頭貼是女性臀下方照，內文是「意外從爸爸遺物找到舊照，記得小時爸爸很疼愛我，我一直是他的小公主…這些年我只帶過一個男生去找我爸拜拜，也許是爸爸放不下心，後來跟他不歡而散，我相信亦切（「一切」錯字）都是因果，未來我值得更好的人」。

文章灑狗血，明顯錯字，還被網友起底複製貼上，po在許多不同老照片社團。當事人趙先生後來出面澄清，「這帳號做貸款的，各位小心詐騙」」，不同姓的女兒代po照片，但地點是1990年在板橋所攝，「本人還健在，不會托夢給不同姓女兒代po照片」。

趙先生說，友人傳來截圖問說，「怎麼跟你長得好像？什麼時候去台東了」。他上各臉書社團一查，赫然發現老圖被盜用，急忙澄清，「還好我老婆挺鎮定的，不然（突然有女兒）真的會出事」發現時本想等下班再檢舉，想不到卻先被刪掉了。

社團管理員林奕廷說，這社團其實還是有管理員的，「看那照片就覺得是詐騙假帳號，必刪」，但太早刪文沒讓趙先生和「女兒」重逢，「這種照片很少有當事人出面回應的，因為很多都做古了，抱歉，沒讓二位重逢」。

被盜的老照片中的「名流150」是「一代神車」，趙生先說，它的車頭燈會翻起，有如汽車跑車，後煞還是腳煞，而且是水冷，十分難得。以前聯誼時，許多同學都騎爸爸的「野狼」，相較之下，愛車實在讓自己信心十足，「女孩抽到我的鑰匙也有面子」，可惜當年照片中的紅車，在當兵時被父親換其他車給弟弟騎，如今自己買二手名流來騎，雖然避震不如現代車、不宜遠行，但自己騎的是情懷與過去失去的回憶，「但我失去的是以前老車，不是和不同姓女兒的共同回憶」。

在台東在地臉書社團原文。（擷取自「台東舊時光」）

正牌女兒出現。（擷取自「台東舊時光」）

網友到處找出同帳號複製貼上文章，認為是在「養帳號」。（擷取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法