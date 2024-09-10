80年老店「三姐妹米苔目」熄燈 台東市米苔目版圖再變

回應完關心的顧客，傍晚回老店找大姐的許先生獨留舖前，但店面確定不再營業。（記者劉人瑋攝）

2024/09/10 20:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕和台南人吃牛肉湯一樣，台東著名小吃米苔目歷來也各有擁護者，如今極具代表性的店家「三姐妹米苔目」確定不再營業，由於店家多為長者也不使用網路，許多顧客從8月就陸續撲空卻不明所以。負責人許先生表示，已取消營業登記，身體不好了、小孩也不願意接，以後不再煮了。

近來許多民眾前往「三姐妹」卻屢屢撲空，也有民眾在社交軟體「Threads」上公佈店家熄燈消息，如今店家親自證實:「身體不好、不煮了，也已取消營業登記，就算未來養好病也不再營業」。

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負責人許先生說，從8月染疫後就休息很久，痊癒後一陣子準備營業，卻發現身體又有其他狀況，經檢查發現情況實在不適合再從事長時間勞動，特別是需久站工作，但小孩又不願接手，「就算是阿嬤傳下來的，也沒辦法，太累了，小孩不接手也能理解」。

台東著名米苔目店家，如阿咪、三姐妹、榕樹下、老東台等各有所長，「三姐妹」雖號稱「80年老店」，但許先生說，自己大姐都71歲了，阿嬤從澎湖來台東，當年一碗二角半到現在50元，到底開多久了根本記不得，但肯定超過80年。

米苔目有以柴魚、大骨等不同湯為基底，「三姐妹」則是以大骨為主，撒上一把柴魚即在熱湯上隨著蒸起舞動才有「看柴魚跳舞」之稱，一早就開業的平價美食填飽許多勞力人口，三姐妹也是少數自製米苔目店家，業界中以其勁道柔軟為最，其三絲丸為特別，每每店家都會問客人「是否加丸蛋」即為三絲丸加滷蛋，但如今卻確定不再營業。

近年來台東米苔目版圖變動不小，「榕樹下」傳出因第一代的阿嬤過世後，後代不合鬧分家，近日也傳出其中一店搬遷，三姐妹雖有分三家，目前永久歇業的是大姐位在四維路的店面，但各店仍有其特色。許先生說，大家都老了、身體不好、開店時間或有變動，「這一切都不是我們樂見的」。

三絲丸與滷蛋加米苔目的「丸蛋組合」只能盼在其他分店能吃到。（記者劉人瑋攝）

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