台東忠烈祠半夜聽到「行軍聲」？都市傳說「這原因」消聲

台東忠烈祠在軍人節等少數時期開放祭拜，平時少有人出沒。（記者劉人瑋攝）

2024/09/03 22:23

〔記者劉人瑋／台東報導〕位於台東鯉魚山上的忠烈祠今早舉行秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮，不過，忠烈祠先前傳出街友半夜聽到「先烈半夜領兵行軍」，雖難以證實，但管理員說，社會處規勸街友離去後，就再也未曾聽聞。

典禮由台東縣長饒慶鈴擔任主祭，各機關、學校、家屬代表等3百餘人與祭，典禮莊嚴簡單，表彰國軍陣亡將士犧牲奉獻的精神與緬懷烈士在天英靈。縣政府說，海南島陣前起義抗拒義士江廷芳烈士、八六海戰高武雄烈士及黃肇慶烈士、護理師蔡邑敏烈士等遺族及親友都到場參與祭典，過程莊嚴肅穆。

其中，2020年空訓殉職中校朱冠甍是彰化人，但平時與部落族人相處甚密、熱愛台東，靈位於台東入祠，當年他因飛機失去動力又防飛往陸地才錯過最佳逃生時機，無他奉獻，恐怕海岸線部落或市區死傷難計。護理事蔡邑敏則是在蘭嶼後送傷患時飛機失事，至死仍護著傷患情操偉大，近年入祠者事蹟仍為現今生者所念。

只是在這批年輕先烈入祠前，忠烈祠即已傳出奇怪傳聞，以往不少街友聚集在忠烈祠屋簷下生活，附近佛堂及塔也供俸著許多先人，街友向管理員反映說，「晚上很不好睡，因為半夜一直會聽到踏步聲，聽來像是部隊在行軍」。

不少民眾傍晚或剛入夜會到鯉魚山步道運動健行，但很少經過忠烈祠，幾年前興起鯉魚山「夜衝」、半夜經過忠烈祠直奔山頂，參與民眾說，「自己也沒發現異狀」，也有人說，「滿懷敬意快速通過」。

管理員說，雖不知街友健康狀況如何，但貌似無異常，但自己沒有陰陽眼，「以往晚上自己也來過，都無聽聞異狀」，而這樣的傳聞最終不再出現，是因為社會處規勸街友離開，所以夜半終歸寧靜，再無人聽聞。

台東縣長饒慶鈴參與革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮。（台東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法