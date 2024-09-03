台東環保局科技執法抓亂丟垃圾 民眾不甩「親身測試效果」

即使豎立告示牌，還是有民眾亂丟垃圾，被全時段攝影機拍下。（縣府提供）

2024/09/03 17:58

〔記者劉人瑋／台東報導〕自從檢舉丟垃圾的獎金減少以後，環保局開始「自立自強」架設攝影機抓民眾亂丟垃圾，但迄今為止還是有許多髒亂點，即使立下告示牌警告勿丟垃圾，甚至還註明正在錄影，一樣有民眾「親身測試錄影效果」。環保局表示，攝影機真實存在，有些地點每年貢獻2、3萬元稅收，「不要亂丟就沒事」。

雖號稱是「科技執法」，但礙於經費「科技含量」不高，為縮時攝影，且攝影機數量也不多，但即使如此還是能常常為縣庫進帳，環保局環境稽查科長林士銘也疑惑，「怎麼那麼愛亂丟垃圾？不亂丟很難嗎？」

請繼續往下閱讀...

林士銘舉例，豐原橋下以往常有人亂丟，自從架設攝影機又立告示牌後，「還是沒能完全扼止『破窗效應』」，許多民眾一樣亂丟垃圾，加上該處常有職業大車駕駛休息，也常拍到隨地便溺，許多人無視告示牌警告，直至被罰過後才不再犯。

檢舉亂丟垃圾方面，環保局表示，以往全縣每年有3、4千件，但在2020年法規修改，檢舉獎金從6成降至3成，檢舉達人也減少，今年迄今才18件。林士銘表示，目前如，民眾不滿有人亂丟食物餵流浪動物、亂丟煙蒂等檢舉，民眾只要把對方車牌、動作前後及垃圾所在位置都拍清楚即可檢舉，「環保局一樣鼓勵民眾檢舉、一同維護環境清潔」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法