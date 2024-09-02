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    首頁　>　臺東縣

    魚類文學新秀溺斃！台東生態調查卡石縫 網悼念從此優遊

    25歲胡姓男子熱愛魚類及文學，昨天在知本溪從事生態調查時在水中身亡。他的臉書以魚為封面。（取自胡男臉書）

    25歲胡姓男子熱愛魚類及文學，昨天在知本溪從事生態調查時在水中身亡。他的臉書以魚為封面。（取自胡男臉書）

    2024/09/02 02:09

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本溪昨天傳出溺水意外，25歲胡姓男子從事溪流生態調查過程失蹤，被發現遺體卡在石縫；胡男從小熱愛溪流賞魚，大學讀文學相關，常在媒體發表魚類散文，昨天是受林業署台東分署委託從事溪流生態建檔，不幸隕命溪流。

    台東消防局昨天下午接獲報案，指知本森林遊樂區上游的知本溪，有從事生態調查的伙伴失蹤，立即派出多人前往搜救，結果發現他卡在攔沙壩附近石縫，已明顯死亡。

    林業署台東分署表示，為建立知本溪的生態資料庫，以利從事工程時可以迴避生態敏感區域，將對水態影響降至最低，近年來都有委託廠商進行溪流生態調查。昨天發生意外的胡男是今年加入外包廠商，昨天下午與另名資深員工分頭從事溪流調查，同伴遲遲未發現他蹤影，以無人機搜尋也找不到人影，立即報案。在意外發生後，台東分署感到相遺憾，並協助家屬善後。

    胡男出生在東部，從小熱愛溪流，大學就讀文學相關系，常在媒體發表水中見聞的文學作品。他受國藝會補助，寫了一本全書共約8萬字的散文集，主題涉及人對於淡水魚的觀察、採集、理解與思考，進行非虛構的散文創作。

    他的死訊傳出後，網友紛紛哀悼，他的朋友寫道：「不管覺得多瞎，但故事就是走到這裡，再也沒有續集了！生於水，回歸於水，願你從此自在優遊，再無罣礙。」

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