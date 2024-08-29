阿朗壹古道將開放 解說協會理事長探勘昏倒命危搶救中

警消趕赴阿朗壹現場，對患者急救並後送。（民眾提供）

2024/08/29 00:00

首次上稿 8-28 17:31

更新時間 8-29 00:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕即將開放的阿朗壹古道28日傳出憾事，一名解說協會理事長為了9月1日開放前來探勘，卻在距離出口約400公尺處突然倒下，失去生命跡象，被送往當地衛生所急救，連台東方面的解說員也前往關心，這起意外讓屏東、台東兩縣解說員備感難過與錯愕。

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屏東縣消防局28日下午3點左右轉報，屏東縣牡丹鄉阿朗壹古道石礫區、距離南田端入口約400公尺處，有民眾失去生命跡象。消防局出動2台救護車、2部消防車及警消9人、義消3人，由小隊長黃文賢指揮，步入現場時給予藥物及CPR急救，經救護車所攜體外電擊器雖短暫恢復生命跡象後送，但到院前又失去生命跡象，目前仍在急救中。

發生意外的是67歲解說員，當地民眾說，阿朗壹初始推廣時，余男就是其中一解說協會創始理事長。古道即將在9月1日開放古道，解說員需定時巡邏，特別在開放前加強巡視安全及環境保護，特別是要事先排除遊客行走古道可能發生的危險事項，但一行人在離台東端約400公尺處，這名解說員突倒地不起，以往余男對於古道維護、史蹟解說甚至是淨灘都熱心參與，意外傳來實在讓眾人難過，期待一切平安。

警消趕赴阿朗壹現場，對患者急救並後送。（民眾提供）

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