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綠島朝日海底溫泉將再委外經營50年 鄉公所要求東管處「歸還」溫泉

綠島朝日海底溫泉委外經營10多年，地方人質疑未帶動觀光，鄉公所盼討回產權自營。（記者黃明堂攝）

綠島朝日海底溫泉委外經營10多年，地方人質疑未帶動觀光，鄉公所盼討回產權自營。（記者黃明堂攝）

2024/08/12 16:23

〔記者黃明堂／台東報導〕朝日海底溫泉是綠島知名觀光景點，目前屬於東部海岸國家風景區管理處，委託企業經營，契約於明年到期後，東管處規劃委外50年，引起綠島各界不滿，質疑過去委外經營不善，阻礙島上觀光，要求將溫泉還給綠島，由鄉公所自己經營。

朝日溫泉座落於公館村的海岸，原本是礁岩湧出熱水，讓民眾及遊客享受大自然泡湯的樂趣，30多年東管處成立後取得產權，開發人造泡湯池，10多年前依促參條例，委託業者經營，並興建設施，不過經營成果令地方很不滿意。

縣議員王姷力說，業者常常說關就關，開放時間不一致，有日本及英國的遊客專程到綠島就是要泡海底溫泉，結果來到島上卻關閉，而且常一停就是一週，且溫泉設施老舊，經常故障。

鄉長謝賢裕則說，當年鄉公所就是因為窮才會把海底溫泉交給東管處，但委託給企業，想到的只是賺錢，衍生了很多問題，沒有為地方觀光當領頭羊，反而成了阻礙。如果再委外50年，無異是窮人賣小孩，希望東管處把溫泉還給綠島，由公所來經營，打掉全部的設施，作為溫泉露營區，吸引年輕人。他相信觀光是應提供友善空間，而不是強調多豪華。

綠島鄉代會主席何富祥說，綠島最重要的就是海底溫泉，委外16年就已經搞出電死人、廁所沒水等諸多問題，況且，若再委外50年，誰還能到那麼久？希望縣府協助向東管處要回產權。

東管處長林維玲說，目前的委外合約將於明年底到期，原規劃再招商經營，且拉長合約年限，可以提高業者投資意願，願意花更多錢建設，所以希望採用50年方案，鄉公所有不同的看法，也可以提出經營計畫書，進行可行性評估。

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