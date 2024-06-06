台東縣府慶端午包粽子 意外引發南北粽論戰

海岸阿美族員工首次嘗試包粽子。（記者劉人瑋攝）

2024/06/06 16:50

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府今天下午舉行包粽活動，邀請池上農會「田媽媽」餐廳人員前來指導，池上農會有成員表示，為求方便台東人多數吃北部粽，此語讓台南旅東同鄉會理事王泰捷有意見，直說台東人都吃北部粽「這就有點過了」。

活動中，池上農會成員表示，從小就是吃北部粽長大「台東沒人吃南部粽，太麻煩了！」再者，池上多北部遷來的客家人，也喜歡先炒過再蒸熟的北部粽，相對較香。嗜吃粽子的台南旅東同鄉會理事王泰捷表示，雖然南北粽在台東並沒有「北緯38度線」的區域劃分，但說台東人都吃北部粽「這就有點過了」。

其實台東縣內，市區及卑南、太麻里等鄉，都有大量雲林、台南人後代，王泰捷表示，以往也曾吃過水煮的，但次數不多，自己在南部求學時，反而不習慣南部粽「現在覺得只要好吃就好，有可能台東走出自己的一條路」。

但活動現場中，來自高雄的年輕縣府女職員，在包完粽子後才發現手中的是「油飯」，不由得面露嫌棄表情稱，「留給媽媽吃，至少證明自己會包、長大了」。而原民處的海岸阿美族美眉則表示，我們都包「阿粨」，粽子首次嚐試，「會先給同事嚐嚐，如果吃了沒事再帶回家給爸媽吃」。

倒是部落媽媽不僅手巧，快速包好後，還能邊吃著沒包完的餡料邊指導其他同仁，流露出部落媽媽克勤克儉、愛物惜物的本性。

包粽子時露餡，最後在部落媽媽指導下順利完成。（記者劉人瑋攝）

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