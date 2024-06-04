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普悠瑪翻車事故受傷後立志從醫 東女翁芷瑄錄取陽交大醫學系

台東女中畢業生翁芷瑄在普悠瑪翻車事故中受傷住院後立志當醫生，如願上榜陽明交大醫學系。（記者黃明堂翻攝）

台東女中畢業生翁芷瑄在普悠瑪翻車事故中受傷住院後立志當醫生，如願上榜陽明交大醫學系。（記者黃明堂翻攝）

2024/06/04 19:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東女中應屆畢業生翁芷瑄是2018年普悠瑪列車出軌事件受害人之一，她在事故中腰椎骨折，住院期間受到醫師照護後順利出院，立志從醫幫助他人，經多年努力，順利錄取陽明交大醫學系。

當年的普悠瑪事故，卑南國中有3名學生、兩名老師及1位導遊不幸罹難，同校翁芷瑄倖存，但的腰椎骨折，經過手術，打鋼釘支撐日常行動，至今仍不太能彎腰，睡覺姿勢不對也會感到不適。

翁芷瑄在事故後被轉診、退診多次，因為年紀小且情況不好處理，直到5個月後，在台北振興醫院吳孟庭醫師協助下完成手術，住院期間醫護人員及親友的關愛，幫助她逐漸走出陰影，她當時就立志念醫學系，成為一位有能力幫助他人的醫師。

翁芷瑄說，到現在坐火車還是會怕怕的，事故造成陰影，當時很難全心投入在課業中，雖然已定下醫學系的目標，但成績離目標仍有差距，國中會考僅拿下2A3B，但不氣餒，上高中決定調整讀書方法，全力衝刺。

翁芷瑄說，高中每逢段考前4週就會開始留校晚自習，上課認真抄筆記，晚自習再度抄寫、整理並複習，作筆記能快速有效抓到重點，後來不用抄寫也能找到重點。

翁芷瑄如願上陽明交大醫學系，她感謝身邊親友、醫護的協助與陪伴，至今每半年回診，主治醫師吳孟庭也提供許多面試的建議，希望未來到振興醫院服務，回饋醫院的協助。

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