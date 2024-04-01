台東原音聚會所開展 可聽看玩原民音樂

台東縣政府即日起至6月30日在原住民文化創意產業聚落（TTICC）展出2024年「原音聚會所」特展，今天下午開幕。（記者黃明堂攝）

2024/04/01 18:07

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府即日起至6月30日在原住民文化創意產業聚落（TTICC）展出2024年「原音聚會所」特展，展期3個月，除了展出金曲成果、早期原民黑膠作品，也展出部落文健站採集的音樂107首，另辦理工作坊及推播活動等，帶領民眾用聽的、用看的、用玩的、用創作感受台東原住民音樂人的豐沛能量。

縣長饒慶鈴說，台東不僅是開出最多金曲獎座的城市，更擁有豐富的原住民族傳統歌謠，系列展覽即日正式展開。

「2024台東原住民音樂人特展—原音聚會所」即日起至6月30日展出，不僅保存去年度累積的「金曲資料庫」與數位化的「數位唱片行音樂體驗」，更收納過去多年間縣府不斷推廣的「部落採集」計畫，累積豐沛的部落生命故事，超過百首歌謠，將透過音樂帶領你跨越地域、跨越時空，感受原鄉音樂之美。

今天下午開幕式邀請到來自海端鄉的「崁頂古謠班」帶來精彩演出，崁頂古謠班不僅曾參與「採集計畫」留下精彩的古調作品於展覽中呈現給觀眾，此次崁頂古謠班也參與「原住民古謠採集創作坊」，與金鐘節目配樂製作人謝宗翰及課程學員們一同攜手將布農音樂記錄下來並重新改編創作！

原民處說明，除了特展外這次系列活動更設計了總計36個小時的實作工作坊，包括活動登場的「原住民古謠採集創作坊」與剛完美落幕的「流行音樂創作工作坊」，未來還有「黑膠時代原住民音樂採譜工作坊」以及與杵音文化藝術團攜手舉辦的「傳統歌謠交流分享會活動」即將陸續登場；同時在五、六月份，更將辦理一系列互動活動，包含深入關山鎮舉辦部落音樂交流會，以及於TTstyle舉辦為期兩天的互動拍貼歌唱裝置。活動均為免費參加。

台東縣長饒慶鈴在「原音聚會所」特展聆聽原民音樂。（記者黃明堂攝）

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