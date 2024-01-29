鹿野綠色隧道小葉欖仁砍成電桿 新加坡遊客傻眼

台東縣鹿野鄉龍田村綠色隧道小葉欖仁被鄉公所砍成光禿禿景象。（記者黃明堂攝）

2024/01/29 09:46

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鹿野鄉是熱氣球勝地，高台下方的龍田村產業道路有數百棵小葉欖仁構成的「綠色隧道」，是遊客輕鬆悠遊的景點，但原本蒼鬰的森林，最近全部被砍頭，光禿禿像成排電桿，很多遊客傻眼，連慕名而來的新加坡遊客也說很突兀，不知台灣的修樹是否都這樣？

鹿野鄉長李維順說，大修小葉欖仁的原因是，去年海葵颱風過境，全鄉有1500棵路樹傾倒，其中小葉欖是是大宗，且龍田綠色隧道的小葉欖仁高大遮陰，數十年來農民不斷反映農田的陽光被遮蔽，作物長不大，且養分被吸收掉，而且小葉欖仁很會掉種子，不少民眾騎車摔倒。觀光要顧，農民及安全也要顧，所以，經鄉公所與代表會、村長討論後，決定就算被罵，也要修剪全鄉的小葉欖仁。

鹿野鄉龍田村在日治時代是移民村，村內道路格局方正，小路兩旁種植大量路樹，其中北二路及北三路成排的小葉欖仁，高大茂密，每年都都吸引不少遊客，前來享受綠蔭下騎單車的悠閒，十多年前還盛行在樹下躺馬路的趣味活動。不過最近有民眾發現，整條綠色隧道的樹全被斷頭式修剪，行道樹無一倖免，令遊客個個看傻眼。

遠從台中來的詹小姐說，以前去過伯朗大道等知名景點，這次來台東，想說到遊客比較少的地方，從網路上看過龍田綠色隧道的影片介紹，夢想全家人能在樹下騎車悠遊，結果到了現場有點傻眼，整個心曠神怡的氣氛都沒了。來自新加坡的李姓遊客說，在新加坡沒看過這樣的樹木，他不清楚台灣為何要這樣做，覺得看了相當突兀。

原來是去年海葵颱風橫掃鹿野鄉，綠色隧道裡的小葉欖仁樹受損嚴重，殘枝斷木壓在農作物上、或壓壞民宅的屋頂門窗，居民也無處求償，鄉公所接抱怨電話接到手軟，後來決定做一次大規模修剪。

廖姓農民說，雖然一大片綠色很漂亮，但樹冠層的陰影遮住了陽光，造成靠近馬路的農作都長不出水果，樹根還會從水溝下方竄過，延伸到農田中間搶食養份，去年颱風過後，田裡到處是斷掉的樹枝，觀光雖然要顧，農民的生計也要顧。

鹿野鄉龍田村綠色隧道原本蒼鬰景象，很受遊客喜愛，但農民恨的牙癢癢。（記者黃明堂攝）

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