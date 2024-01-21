國中生醫院陪病父 在病房視訊與同學同步上課

卑南國中林宗祐（左二）、同時也獲獎的妹妹林子靖（右二）與爸爸，開心與教務主任沈美玲（左一）合影。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

2024/01/21 19:03

〔記者黃明堂／台東報導〕靈鷲山台東中心今天在台東生活美學館舉辦普仁獎頒獎典禮，33位學子受獎。其中，卑南國中林宗佑白天就帶著妹妺一起到校上課，晚上再到馬偕醫院陪伴父親，幫爸爸洗澡，偶而需要請假陪同父親就醫，還請學校開視訊，與班上同學同步上課，盡孝道的同時，孜孜不倦。

台東區今年有47位學生報名甄選，首次有台東離島蘭嶼高中國中部學生參加，經過嚴謹的初選、複選作業，共有33位孩子獲獎，國小5位、國中28位，每個孩子以順處逆、孝行友愛，無畏環境惡劣，就像小太陽一樣發光、發熱、發亮。卑南國中林宗祐、寶桑國中范劉翊晨2位，獲推薦入圍全國普仁獎。

就讀卑南國中九年級的林宗祐，單親爸爸身體不好常進出醫院，白天就帶著妹妺一起到校上課，晚上再到馬偕醫院陪伴父親，幫爸爸洗澡。偶而需要請假陪同父親就醫，他商請學校開視訊，與班上同學同步上課，孜孜不倦。

卑南國中教務主任沈美玲表示，他曾目睹宗祐在病床旁昏暗燈光下，盯著善心人士補助購買的筆電，專心視訊學習，偶而低頭振筆疾書，那一幕讓她鼻酸。難得的是，憑著自己努力，成績維持班上前三名，運動方面也有優異表現，利用假日或夜間時間不斷聯練習，代表國家出國參加法式滾球青少年大賽，也在字音字形、閱讀心得海報等多項比賽獲得佳績，努力不懈的毅力，堪為同學典範。

就讀寶桑國中八年級的范劉翊晨，體恤父親身體不佳，經濟重擔落在從事荖葉農耕的母親身上，在家主動協助煮飯、洗碗、打掃等家務，幫忙疊荖葉，還會子代母職，督促與陪伴兩個弟弟一起成長。導師謝昀軒推薦，翊晨是田徑校隊一員，專長在長跑，希望成為職業選手，為台灣爭光，面對艱苦的體能訓練，總是咬牙堅持到底，比別人早到，最晚離開；一雙舊鞋穿到破，非常珍惜及感恩教練協助添購新鞋。擔任班級幹部，認真盡責，任勞任怨，總能低下身帶頭做同學不願意做的事，懂得團隊合作，品學兼優，是個令人感動又心疼的孩子。

靈鷲山台東中心監院法泰法師說，每一個生命都是一個緣，有機會在此相聚就是有緣，有愛心、有願力，就能成就無數善緣。勉勵所有小太陽往前看、向前走，只要抓住每個機會，就會從小太陽變成大太陽，經營好自己的人生，貢獻給社會、國家。並提及心道法師為了地球永續，正在籌辦生命和平大學，期許大家一起來為生命教育共同努力。

寶桑國中范劉翊晨跪著奉茶給撫養他的媽媽，表達感恩。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

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